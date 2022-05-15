定调北欧简约风格的这个家居，设计师从墙壁着手，在空间布局上发挥最大的生活功能。并协调色彩与材质，用细节营造温度与舒适感。

在视觉上为空间扩容，对大部分室内设计师来说似乎不是难事；但在有限格局中，怎样再“挖凿”出满足不同功能需求的物理空间，才是对设计师真本事的考验。

这间位于榜鹅的三房式政府组屋，面积在600平方英尺左右，虽不是尤其宽绰，但对独居的年轻女性屋主来说，理论上居住起来仍有盈余。

不过这名讲求生活品质的屋主，在为自宅装潢时，向设计师提出了颇有难度的要求。负责这个项目的Happe Design Atelier（www.hda.studio）室内设计师张顺凯（David Chong）受访时说：“起初客户要求一个不被任何人影响的私人工作室、独立衣帽间、更多储藏空间、双人床及床边家具、浴缸及独立淋浴，还有一个女性专属的化妆室。”

张顺凯感到空间有限，无法全数将她的要求逐一实现。“于是我有了一个想法——敲掉所有房间墙壁，把走道也改造为房间的一部分，不浪费每个方寸。把对每个的居室需求聚集在一起，打造成像一个小型公寓（Studio Apartment）那样独一无二的空间。”

因此，他说整个项目中，最具挑战性的部分就是如何把五个不同的空间，聚合在两间普通房间里，“设计期间，我做了大量研究及收集资料，才得出解决之道。”

采用家具隔出空间

他的具体做法是，把两间洗手间改造成干湿分离的洗手间，盥洗室采石灰石质感的混合特定的颜色涂料，这是一种防水耐用的材料，适合盥洗室这样的空间。

两间卫浴干湿分离。磨砂玻璃即可柔化空间，也能提升照明。（Happe Design Atelier提供照片）

厨具与床头都采用了裸色系及桃粉色的颜色，厨房桌面采用实用的人工木板桌面。与其利用普通的墙壁来隔开两个不同的空间，张顺凯采用了家具，比如厨具来代替墙壁，一来美观和实用，二来可节省空间，把不必要的结构移除。在美学上，以北欧简约风格为整个家居定调。

他解释这些操作的细节设置：“洗手间由于太狭窄及光线不足，两间洗手间干湿分离布局下，我把外墙打掉，改为用磨砂玻璃来与主卧区隔；干湿分离的浴室中间墙壁打掉，装上磨砂玻璃，让阳光通透照进，把格局放大。这样，早上使用卫浴时，不必开灯，又可让太阳光照进来，同时能够防潮。”他认为，采用了不同种类的玻璃来分隔空间，可让空间看起来宽阔大气。

空间设计同中有异

一体化设计的思维下，玄关、客厅、饭厅、主卧、厨房、书房等六个主要空间，虽已“聚合”，仍有特色和重点。

张顺凯说，客厅和饭厅是让人回到家后，想赖在那里一整天的舒适空间，所以采用近期流行的柔性装饰元素及温暖色调。

拱形门和圆滚滚的灯饰突显造型思维。（Happe Design Atelier提供照片）

衣帽间的走廊前有个弧形拱门的玄关，内藏有拉门，把客厅和衣帽间分开。主卧则选用了多数女性大都喜欢又不会看厌的粉色系，及不会过时的凌空式柜体设计。

凌空式柜体可有效拓展储物空间。（Happe Design Atelier提供照片）

书房，也就是工作室，以浅木色柜体为主，让整体造型更加简洁舒适。厨房尽管实用性强，也不忽略美感，用裸色系晕染整体设计效果。

书房同时是工作室，以浅木色柜体为主。（Happe Design Atelier提供照片）

以橱柜代墙壁，是室内装潢的新思维。（Happe Design Atelier提供照片）

柔粉色调是大多数女性都可接受的家居色彩。（Happe Design Atelier提供照片）

中小型空间的采光尤为重要，张顺凯在客厅采用多种光源结合的设计来采光，以自然光、吊灯及筒灯的组合，营造出层次丰富温馨的家居氛围。窗外阳光及景物所反射的光，从客厅超大的落地窗洋洋洒洒照射进来，让空间更显明亮通透。

一般上北欧风格色调显得冷淡，但张顺凯使用暖色为主色，混合木色、灰色和白色，提炼出一种柔性的北欧风情。他认为基调上这仍属于北欧简约风格，因为主要以浅色调突显洁净清爽感；空间布局上，色彩也要和布艺、材质协调，讲究对称和匀润，让每一个细节都展现舒适气息。

这个项目中的大部分饰面都是哑光表面，亮度上走静雅气质，比如桌面采用石灰石质的人工压缩木板；洗手间采用了磨砂玻璃，不仅能雾化柔化空间，磨砂玻璃仍具采光功能，把洗手间的氛围调和得更温馨。

软装上，沙发、餐桌、茶几、灯饰、床等家具，亦选择米色、白色、桃粉色和浅木色，贴合墙壁自然的色调与质感，把北欧风“清新”这一关键词，表现得刚刚好。

饰物色调与家居相谐，可突显一体性。（Happe Design Atelier提供照片）

地点：榜鹅临原坪（Edgefield Plains）

面积：600平方英尺

装修时间：近3个半月

装修费用：未透露