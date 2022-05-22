美式乡村风的复古与经典，细致地运用在这个五房式组屋，从空间、设计、材质到颜色，满足屋主爱阅读、下厨、与亲友相聚，以及品咖啡的生活方式。

男屋主爱阅读，喜欢下厨，不时邀请朋友到家聚会用餐，这些喜好反映了他在女皇镇史达拉摩道（Strathmore Ave）五房式组屋单位的设计要求。

主卧室窗边的长椅是舒适的阅读角落。（Monocot Studio提供照片，Studio Periphery摄影）

操刀室内设计的Monocot Studio特为他打造不同的阅读角落，从主卧室、客厅到喝咖啡的小角落，让阅读空间更多变有趣。

主卧室由两个房间打通而成，为配合屋主的阅读习惯，设计了多个阅读元素，从躺椅到长椅，还有窗外的自然光陪伴阅读时光。靠近客厅大门的角落，有张小桌子，桌上摆了一些书本，方便屋主可坐在那里阅读。屋主是爱书人，自然很重视书架，客厅选用了丹麦品牌Noden的复古书架，散发古色古香的书卷气。

壁橱连起三空间

Monocot Studio创办人郑永强说，屋主是30多岁单身男士。厨房的两道墙壁被敲掉，把客厅、厨房和用餐区打造成三合一的宽阔空间，开放式厨房让屋主邀请朋友来做客时，能够边做菜边跟朋友聊天，这样即使忙着烹煮，也不会冷落宾客。

餐桌靠墙的木板设计，放下来可当砧板。（Monocot Studio提供照片，Studio Periphery摄影）

餐桌靠墙一端的设计有巧思，有一块可以放下来的木板，可当砧板，不用的时候可收起来，不占空间。

如果近距离看厨房区的墙壁，会发现墙上的砖块其实具有边角不对齐的特点，营造“手工”砖块的视觉效果。另一亮点是海军蓝的壁橱，微妙地将三个概念空间联为一体。海军蓝壁橱和白色墙砖形成经典的颜色组合，看起来明亮又别致，是一种营造舒适温馨的视觉方法。灵巧的海军蓝是拥抱流行深色调的温暖方式，在室内装饰中非常实用，也非常百搭，可跟各种颜色混搭出独具特色的效果，展示空间的丰富感。

厨房的一大亮点是海军蓝的壁橱。（Monocot Studio提供照片，Studio Periphery摄影）

用餐区的咖啡角落。（Monocot Studio提供照片，Studio Periphery摄影）

屋主喜欢上咖啡馆，因此郑永强在用餐区靠窗口的一边，为他打造了小小的咖啡角落，当自然光透进来，仿佛身处“私人”咖啡馆，可以边读书，边品尝咖啡。

木家具添森林气息

屋内处处可见木质元素，这是因为屋主曾经在美国念书，他希望家里的设计元素能有美式乡村风格，而当地流行用木质的装潢。比如，客厅天花板的木条设计；桌餐是运自美国的栎木（oak wood），由本地工匠量身打造。实木家具迷人的地方，就在它独特的木质纹理，颜色也会随着时间的长度变得更有韵味。实木家具也更加天然，使用时间更长久，让家里增添一分大自然的森林气息。

一般人客厅少不了电视柜，屋主却特地不在客厅设电视柜。郑永强说，在欧美，一般人家里设有电视房，客厅是一家人用餐聊天聚会的地方，不会有电视柜，因此偏爱美式乡村风的屋主也效仿了这项特点。

主卧室浴室的手工砖块颜色深浅不一。（Monocot Studio提供照片，Studio Periphery摄影）

屋内还有其他小细节的个性设计。例如，主卧室浴室的墙砖跟厨房的墙砖有异曲同工之妙，砖块都是不对齐的。由于浴室的砖块是手工制作，有不同深浅的象牙色。又如，主卧室床头处有特别的护墙板（wainscot）设计，这是一种装饰性壁板，延伸至墙面的一半，为卧室增添复古与经典氛围。以前，壁板是用来保护墙壁的，主要是让入口处、楼梯和走廊等较常用到的空间可减损除污，这些空间正是人们很可能会撞到或用手擦过墙壁的地方。

主卧室床头处有特别的护墙板设计。（Monocot Studio提供照片，Studio Periphery摄影）

客厅、厨房和主卧室处处都有不同大小的绿植点缀，清脆的绿意跟木质家具与美式乡村风相映成趣，这也说明屋主也是爱植物之人。

地点：女皇镇史达拉摩道（Strathmore Ave）

面积：92平方米

设计＋装修：5个月

装修费：12万元