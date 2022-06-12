用对颜色，选对“情调”，可为小户型扩容。不同居室的照明与各角落巧妙的存储设计，让房子看起来简约舒适。

时下较新的家居空间设施完备，面积上却存在一定局限，不少拥屋者想方设法为家居扩容——除尽可能在布局上紧凑，在铺排上简省之外，用对颜色，选对“情调”，一样可以为小户型扩容，不必打通全部空间或拆除所有隔墙。

这间四房式组屋单位融合斯堪的纳维亚和日本无印良品两种风格，让人在视觉上感到畅快愉悦，看起来明亮、干净又时尚，适合小聚或娱乐，但你可能想不到，它的面积仅有88平方米。

为这个年轻三口之家负责设计的是室内设计公司Fyner Interior（www.fyner.design）的设计师梁慧菁。

梁慧菁介绍说，房主需要大量娱乐空间，因为他们常招待客人，因此喜欢更宽敞和更通风的起居及用餐区域。“他们也觉得原来的厨房和洗衣区太小太紧凑，同时希望保留一些既有家装元素，如假天花板和书房的半开放概念。另外，他们欢迎饭厅和厨房融合的想法。于是，开放空间的提案符合他们的需求，在功能和美学方面都令人满意。”

饭厅和厨房采半开放式的布局。（Fyner Interior提供照片）

结构确定后，重要的是提出配色方案，尤其是小户型，色调匀合是关键。

凹形灯增舒适感

梁慧菁说：“主要色调是浅木色，带有纯白色和奶油色，以实现无印良品风。我们在整个居室中选择了一种浅色木纹美耐板（laminate），以迎合主题和色调，整个家居看起来明亮干净，有一种通透的光感，并使用凹形灯（cove lighting）来增强舒适感。”

凹形灯是內凹照明的一种，内凹照明是由隐藏在墙上或天花板上的灯管、灯条，或其他形状的光组成。这种照明可隐藏从典型视角处发出的明亮光源，在与间接光一同使用时，从心理学上来说，这种光照更加和谐自然，情调渲染上也是优点，小户型可考虑这种相对不那么“占位”的照明方案，避免灯具垂坠拉低纵向空间。

“畸零空间”也可以被合理运用。（Fyner Interior提供照片）

在空间规划策略上，梁慧菁在饭厅和厨房之间挖了半墙，并为厨房入口安装透明玻璃面板和透明玻璃门。梁慧菁说：“我们在饭厅和厨房之间营造出一种半开放的感觉。因此当步入这个空间时，感觉很宽敞。”

用餐区与干湿厨房相结合，厨房配有隐藏防空洞的内置木工柜，也使用了松散的家具，如餐具和吊灯，靠墙的矮柜也是座椅，是很有巧思的简洁设计。

其实，一踏入公寓，便能体会到这种简约和怡人。玄关左侧的色块（colour block）墙面，是不同色度灰色木纹美耐板的组合。玄关通向一个雅致的客厅，里面有一扇U形的全高窗户，柔软的窗帘垂挂，窗帘与布艺沙发和带有金色镶边的几何咖啡桌完美搭配。沙发后面，有一块玻璃面板将客厅和书房隔开，这个小装置让客厅看起来比原来大得多，客厅和书房间也可用百叶窗的拉合来保隐私。

主卧室角落处的L形衣柜采用纯白色和灰色的饰面，中间镂空打造成一个床头柜，也像一个发光的小匣子，营造出舒适温馨气氛。床头和床架以灰色为主，与大面积的衣柜配色方案匹配。

浴室的盒形暖光照明让舒适感倍增。（Fyner Interior提供照片）

浴室采深色地板和墙壁饰面，与纯白色橱柜和黑色石英台面虽有色差，却不冲突，主要是因为盒形（box-up）等的暖光和吊灯，将浴室的温润调性充分弥散。这个家中不同居室的照明，的确很花心思。

存储区最大化

小户型的储物也必须被谨慎规划，什么该藏，什么该展，都应妥善安排，不然会造成空间的紧缩。梁慧菁说：“在这个单位中，我们尽可能使用全高木工来将存储区域最大化，采取全高木工与展示柜和封闭柜混合的策略。我们做了一些盒子来隐藏空调线槽和电线，这些盒子在设计上也可以兼作存储。我们也为卧室窗户下的休息区安装一些封闭式橱柜，上面附展示架。可以说，这些储物柜与设计和功能融为一体。”

卧室由多种柜体结合，功能和美学达成统一。（Fyner Interior提供照片）

精巧的小型家饰适合装点角落。（Fyner Interior提供照片）

巧妙的存储解决方案被包含在家中各角落，例如饭厅的存储长椅，既实用又美观；层架（pocket shelf）可作为收藏品的展示舞台，让新奇的收藏为家居增添一抹色彩；卧室安装了全高衣柜，结合壁挂式橱柜、床头柜和书桌——再次证明细腻的规划，可以最大限度地利用可用空间。

地点：杜生区（Dawson）

面积：88平方米

装修时间：9个星期

装修费用：4万7000元