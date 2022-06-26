男屋主挑战传统用色观念，把个人偏爱的粉红色用在家居。设计师从主人个性着手，以亮黄为主，粉红为副，衬以其他粉色，打造甜美又有活力的家居。

谁说粉红色是女生的专属颜色？这个靠近红山，位于惹兰孟比那（Jalan Membina）的五房式转售组屋的男屋主，就喜欢缤纷色彩的风格，尤其偏爱粉红色。

负责设计与装修的Free Space Intent室内设计公司创办人兼首席设计师萧文杰说，他跟屋主初结识是在2012年，当时屋主跟父母同住在亚历山大路的转售组屋，第一次找了萧文杰替他们装修屋子，希望走复古玩味的路线，父母对设计风格抱持开放心态，认同儿子的喜好。

过后，从事科技业、30多岁的男屋主有了自己的家庭，要求把自己的家设计得更缤纷多彩。

萧文杰于是从颜色着手，他说：“一般旧式复古风，少不了亮红、橘色和黄色，可以使用的颜色有限。我采用粉色系列，这样可用到更多种颜色，比如绿松石色（turquoise）、粉红、蓝色和深蓝。”

在一个家里面要采用那么多颜色，最大挑战在于颜色之间的融合。

萧文杰先定下主色调，即屋子超过一半的空间会用到的颜色。他选了黄色，“因为屋主个性活泼好玩，很阳光外向。”接着，他选择粉红色为副色，用在屋子约20%的空间，尽管粉红是屋主最喜欢的颜色，但也没大量使用，免得整体设计过于女性化。

厨房的水磨石墙壁有复古味。（Free Space Intent提供照片）

客厅给人的印象有如复活节彩蛋般可爱。由于屋主要求客厅要有趣味、缤纷和明亮，因此集中了最多款颜色，黄色占40%，从电视墙到长椅，黄色设计还巧妙贯穿了客厅和用餐区，有连接这两个空间的作用。粉红色占20%，从天花板到橱柜。长椅则具备充分利用空间的功能，可收纳小孩的物品。有客人到访时，长椅也比一般沙发可坐更多人。

天花板有粉红色和绿松石色，有的则刻意保留白色，给客厅呼吸的空间，同时又能突显其他颜色。客厅墙面有一个个类似山形的设计，这设计贯穿整间屋子，从客厅、主卧室的分隔板，到两名念幼稚园小孩的房间。

厨房橱柜以黄色和绿松石色为主，对照水磨石墙壁，呈现时尚与复古的有趣对比。

玻璃隔板有怀旧情怀

从大门玄关进入客厅的位置，有多彩的玻璃隔板。（Free Space Intent提供照片）

从大门玄关进入客厅，有个酷似彩色玻璃窗的隔板，据悉是为了风水考量，访客进门不会直视到客厅。雾面玻璃隔板依然透光，有绿色、蓝色、黄色，都是八九十年代流行的颜色，颇有怀旧情怀。

男主人居家办公，书房也充当工作室，因此书房有一半都用上他喜欢的粉红色，包括天花板和墙壁。萧文杰特地在局部墙壁选用典雅的电子蓝，一方面有平衡粉红色的作用，另一方面也比浅色来得容易维持和耐脏。木色地板营造较为稳重、严肃，同时又舒适的工作氛围，让屋主可以专心在房内办公。

屋主希望安神养息的主卧室光线较为暗一些，设计师以电子蓝为主色，从天花板到墙壁约占80%。电子蓝是这个家的选色中较暗的，高贵又典雅。主卧室另一亮点是其中一面墙的墙纸有金色波浪形线条，在灯光下可制造奢华感。

主卧室以电子蓝为主，金色波浪形线条墙纸在灯光下发挥作用。（Free Space Intent提供照片）

主卧室厕所采用红色与粉红色复古瓷砖，对男主人有特别的意义。（Free Space Intent提供照片）

主卧室的厕所有一道装饰墙，选用红色与粉红色瓷砖，因为那是屋主与父母同住时，屋内常见的复古颜色组合，粉红色瓷砖也添一分柔和。

共用厕所漆上亮黄色的水管让空间明亮起来。（Free Space Intent提供照片）

另一间共用厕所有异曲同工之妙，同样走怀旧风格，不同的是将水管漆上鲜艳的亮黄色，别有一番趣味。

孩子的房间以开朗的黄色为主。（Free Space Intent提供照片）

孩子的房间是开朗的黄色搭配绿松石色，打造活泼的个性。墙纸的主题是树，营造类似小朋友花园的意境，像在森林探险。天花板的黄白色线条设计，增添爽朗的感觉。

地点：惹兰孟比那（Jln Membina）

面积：109平方米

设计＋装修：5个月

装修费：12万5000元