四层楼优质洋房 集会所与艺廊之精华

这栋优质洋房像私人会所，也像私人美术馆。屋主独特的品味与爱好赋予偌大的家居空间高雅又好玩的元素。散落满屋的艺术品与桌游精品，教同好惊叹不已。

这栋位于爱士特女皇园（Queen Astrid Park）的优质洋房像是私人会所，四层楼各角落除了有许多画作和雕塑，还有很多让人眼前一亮的游戏精品，如麻将牌、台球、弹珠机以及桌上足球机，是名副其实的游戏玩“家”。

豪宅各角落随处摆放了许多藏家梦寐以求的画作和艺术品。（龙国雄摄）

踏入企业家纳拉穆扎尹（Nasrat Muzayyin）的豪华家居，宽敞的空间和精美的布置已不是重点。引起话题的，必定是他那散落在屋里各角落的艺术藏品和游戏精品，不经意的摆设，反而成了最吸睛的焦点。

这栋四层楼豪宅的主人纳拉穆扎尹家族经营石油与房地产。（龙国雄摄）

名牌游戏衬托未泯童心

原籍美国，家族经营石油与房地产企业的纳拉穆扎尹在30年前定居我国，他的这栋四层楼豪宅占地2万2000平方英尺，由K2LD建筑事务所在2015年设计与建造。豪宅空间之大不在话下，有趣的是屋里的许多摆设都衬托了他未泯的童心。

客厅这角落的焦点不是钢琴，而是墙角的路易威登旅行箱和墙上的画作，以及橱柜上的三副名牌麻将牌。（龙国雄摄）

一眼望去，屋里的游戏精品包括爱马仕的皮革木质麻将牌和麻将桌；路易威登及蒂芙尼的麻将牌。这三副价值不菲的麻将牌价格介于6万到9万元之间，已不纯粹是游戏，而是顶尖的时尚艺术藏品。此外，还有路易威登和蒂芙尼的台球套，以及爱马仕的桌上足球机，房子底层的娱乐室还有已很少见的弹珠机，一些已成为收藏品的电影道具摆设如《星球大战》的航空战舰，都是豪宅的藏品。

爱马仕的皮革木质麻将牌和麻将桌（左图），以及路易威登和蒂芙尼的麻将牌是豪宅内随时引起话题的摆设。（龙国雄摄）

纳拉穆扎尹接受《联合早报》访问时说，这些独特的游戏和艺术品对室内布置有一定的附加价值，在一定的程度上能突显他的个性，但并非为了炫耀自己的财富。“这些有趣的摆设品往往成为朋友和客人聚餐时的话题，为家里的社交聚会增添了温暖和乐趣。”他透露对各种游戏从扑克牌、麻将到台球等都很着迷，花费巨额收藏不是为了投资，而是为了激情。“如果这些东西未来升值，那是添加的甜味剂。但我了解自己，不会卖掉。”

这些游戏精品很多都是独一无二，是时尚品牌特为顶级客户订制，有钱未必买得到。纳拉穆扎尹说他特别喜欢的收藏是台球桌，以及爱马仕的桌上足球机，甚至是国际象棋套装和设计精美的棋子。“一些游戏作品对我来说是艺术品，就像名画与雕塑，美在品质和设计，像爱马仕的麻将牌，是高级皮革和木的组合，从麻将牌到麻将盒都让人赞叹，基本上你不会拿来玩，只是欣赏。”

地下室藏有一台爱马仕桌上足球机，墙上则挂有Ron English的玛丽莲梦露画作。（龙国雄摄）

全屋都是艺术品展示区

这栋豪宅除了突显屋主的未泯童心之外，实际上也是相当有看头的艺术品展示空间。由于房子墙面特高，很适合挂大型画作，而屋主看似没有什么心机的随意摆设，实际上是一种很花心思的低调处理，让客人走几步转个角落就会不经意地看到某大师的名作。

大门入口处屋主向Stanley Casselman定制的大型油画White Gold & Silver，非常大气。（龙国雄摄）

比如，大门入口处挂的是屋主特地找Stanley Casselman定制的大型油画作品White Gold & Silver，非常大气，与室内的宽敞和气派一脉相承。价值上百万的世界知名后现代艺术家费尔南多·博特罗（Fernando Botero）的油画Dancing Couple，就挂在客厅一角，让人不经意地抬头看时有所惊叹。业务繁忙的纳拉穆扎尹以这些艺术品陶冶身心，他透露年轻时在美国洛杉矶接触到许多西方艺术，尤其喜欢抽象画，目前藏有较多的是日本艺术家Shiraga的作品。

地下室藏有一组最吸引人的大型雕塑作品——New York，是艺术家Wang Mian以《西游记》为主题创意诠释唐僧和三个徒弟取经之路，趣味雕塑被墙上的Ron English的玛丽莲梦露画作围绕，视觉效果独特。纳拉穆扎尹当年看到这组雕塑的时候非常着迷，因为他之前已看过与《西游记》相关的电影和文学作品，因此对雕塑产生了联系，于是立刻买下，并决定用来装饰地下室。

大型雕塑作品New York是艺术家Wang Mian以《西游记》为主题，创意诠释唐僧和三个徒弟取经的故事，也是屋主的重要收藏。（龙国雄摄）

娱乐室有全球限量500台的蜘蛛人弹珠游戏机。（龙国雄摄）

地下室基本上是屋主的娱乐天堂，除了台球桌和乒乓桌之外，还有大人小孩一看到就想玩的全球新限量500台的蜘蛛人弹珠游戏机。地下室一角是麻将室，有一台自动洗牌的麻将桌，另个房间则是像商业戏院的迷你影院，除了顶级音响，少不了顶级的订制皮椅。迷你影院的一个角落摆放着《星球大战》迷绝对会惊呼的一台航天战舰，原来那是从《星球大战》片场里购得的真实道具。纳拉穆扎尹说：“我算是电影迷，也爱收集一些与电影相关的物品，特别是顶级与终极限量款，这样才有收藏价值，这不仅能满足个人的欲望，也能与朋友分享。有些人喜欢投资珠宝和名表，我的爱好有点‘孩子气’。”

纳拉穆扎尹的卧室和地下储藏室还有另一引人注目的摆设，就是各式跑车模型，以及赛车的奖杯。原来这些奖杯不是收购而来的，而是他赛车得奖的印证。赛车是纳拉穆扎尹的爱好之一，过去曾代表某意大利车队参加亚洲勒芒系列赛（Asian Le Mans）与宝珀亚洲（Asia Blancpain）系列赛事，所以对与赛车有关的玩物也非常有兴趣。

千万元现代化建筑

说回这栋位于小丘上的豪宅。纳拉穆扎尹当初买下时是一栋废旧的老屋，之后找了著名建筑公司K2LD，花了一年设计两年建造，包括室内设计，总共耗费1000万元把它变成梦想家园。

座落在小丘上的豪宅为方形格局，偌大的户外空间充满绿意。（龙国雄摄）

建筑师了解纳拉穆扎尹喜欢的风格，以及他对房子现代化外观和屋内功能的要求后，一起挑选合适的材料、材质的形状和颜色。双方对房子建好后应该是什么样子有很好的化学反应和展望，全屋的感觉是宽敞舒爽，除了各角落的艺术品，还有屋主特别钟情的意大利摩登家具。

间隔饭厅和大型厨房的一面墙设计为落地酒库，收藏了大约2000瓶酒。（龙国雄摄）

喜欢藏酒的纳拉穆扎尹，让设计师把间隔饭厅和大型厨房的一面墙变成落地酒库，收藏了大约2000瓶酒，但这也只是他的部分藏酒，他在新加坡和日内瓦的私人葡萄酒储藏库里还有更多。

这栋优质洋房的建筑格局方正，四层楼包括两层地上与两层地下楼层，由电梯连接。入口一楼是客厅与饭厅，大门是名副其实的大和重，为气派十足的豪宅下了定义。楼上则是较为隐私的卧室，长廊一边是不同卧室，在设计上是利用大片木板将卧室的大门与墙壁融为一体，营造温馨的安全感。

纳拉穆扎尹特别喜欢从客厅的落地窗看着外面的大型游泳池和绿色世界，外头的大花园也经过精心设计，除了种植七棵大型的日本老树盆栽，庭院也摆放了David Harper的大型艺术品Mirror Garden，将他对艺术品的喜爱从室内延伸到户外。他说：“房子的整体格调绝对是现代的，我想要的是一个温馨实用，而且让住在里头的人觉得安全放松及和谐的空间。”

地点：爱士特女皇园

面积：2万2000平方英尺／四层楼

建造与装修时间：三年

建造费：800万元

装修费：200万元