设计师住家 亲近人与物

室内设计师的两层楼住家，舍弃一般设计元素，空间规划满足屋主的生活需求，以易维持打理，简易舒适，适宜款待亲友，动植物皆可入住为前提。

88 Walk-up是Laank室内设计事务所创办人陈伟如（38岁）的家，但她形容这是一对创意夫妇和三只猫“没有设计”的家。

身为室内设计师，陈伟如在工作上曾为顾客设计过无数个项目，但打造自己的家时却没有特定主题。她笑说：“因为工作的关系，我每次都要想出许多构思，通过设计描述很多故事。轮到自己的家，我想要放松一下，不跟潮流，腻了，就随心所欲跟着当下的心情走，喜欢什么就那样子去做。”

她主要以丈夫和自己的日常生活所需为大方向，规划家里的空间。两层楼的顶层单位（walk-up penthouse），从原本的四间卧室改成两间，即为主人房与客房。一般屋主倾向在二楼设漂亮的阳台，一楼则用来招待亲友聚会用餐。陈伟如却反其道而行，房子二楼是社交空间，有厨房、用餐区和客厅；一楼则属于私人空间，有比较宁静的客厅。

二合一概念的用餐区和厨房让宾主尽欢。（Laank提供照片）

客厅是屋主夫妇的私人空间，宽敞明亮而宁静。（Laank提供照片）

原来，她是考量到二楼连接三楼的露天小花园，当自己不想下厨的时候，可以约亲友在顶楼花园办烤肉会。善于种植的陈伟如对景观设计很感兴趣，副业也卖植物及与植物有关的工具。她的小花园有各式各样的花草树木和香草，从辣椒、莳萝、长豆、薄荷、洛神花、蝶豆花、仙人掌、香蕉、木瓜到柠檬树等。

开放式橱柜展示餐具

用餐区和厨房走二合一概念，为的是迎合陈伟如的另一兴趣——烹饪，“我喜欢邀请亲友到家里做客，为他们下厨。做菜的时候，我希望可以靠近他们，边做菜边跟大家聊天，或喝一杯。”

厨房的开放式橱柜，展示了陈伟如收藏的餐具。（Laank提供照片）

有别于一般厨房设有吸油烟机，她倒是认为没有必要，视觉上看起来比较简单干净，只要把门窗打开让空气流通，她也不介意在家里闻到烹煮食物的余味。陈伟如喜欢餐具，有收集盘碗的嗜好，厨房的一大亮点，即特设的开放式橱柜，展示她在本地和国外收购的战利品。她笑说，一般人会把盘碗都收在橱柜里，她倒是喜欢将盘碗当展示品，“这样一来，可以每天都看到我的餐具，有陶制、玻璃和大理石等，最喜欢在东欧买的那些。现在收藏数量应该有接近100件，还在增加中，橱柜的架子已经有点凹陷了，哈哈！”

墙壁是家居装饰中重要的元素之一，会影响空间的美感。用餐区的照片墙挂满陈伟如与家人出国旅行时拍的照片，纪录着生活的美好回忆，营造了温馨氛围。例如，有一张瓮窑鸡的照片，是她跟家人到台湾宜兰游玩时，在一家老餐馆吃到难得一见的古早味瓮窑鸡。又如，在冰岛第一次看到冰岛马的照片。此外，夫妻俩支持本地艺术家朋友，墙上也挂有他们的作品。

走简约风的主卧室。（Laank提供照片）

用餐区的照片墙有陈伟如与家人的美好回忆。（Laank提供照片）

以易维持与打理为共识

从事设计行业的40多岁丈夫，平时喜欢坐在黑膠唱片前，聆听唱机播放乐曲。二楼客厅被打造成丈夫的“音乐厅”，让他可以沉浸在自己心仪的曲子中，同时也是小俩口的休闲空间。陈伟如说，丈夫对家里设计没有特别要求，只要容易维持清理就好，因此他们选用地砖，也没有墙纸等较难保养的元素。至于家里养的三只猫，夫妻俩倒是没有特地为它们设计空间，由它们走到哪睡到哪，只是地砖选择了比较容易清洗的类型。

屋里的趣味设计，包括有如花盆状的洗手盆及由深浅砖块砌成的楼梯。（Laank提供照片）

屋里的不同角落，各“藏”有一些趣味小细节，反映了陈伟如的小心思。例如，一楼厕所有类似花盆形状的洗手盘；二楼厕所墙上挂有国外艺术家的屁股主题作品；楼梯采用不同深浅颜色的砖块，砌成歪角度；一楼客厅摆放的巨型Vans鞋子造型玩具，增添有趣元素之余，也可充当椅子，客厅里有一棵高大绿油油的植物，屋主希望带给访客放松的感觉。

地点：惹兰勿刹（Jalan Besar）

面积：185平方米

设计＋装修：三个月