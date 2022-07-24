设计师从格局重塑、颜色调配到材质运用，平衡这五房式组屋的旅馆风和舒适感，提升有如在精品旅馆居住与办公的人本气质。

时下不少人想在家中拥有度假般的感觉，因此“精品旅馆风”是一种热门装修风格，但有的拥屋者一味追求旅馆风的极致奢华或异国风情，却忘了家居始终需要有温度和舒适感。

要如何在家居设计中平衡旅馆风和舒适感呢？Home Guide（homeguide.com.sg）室内设计公司的设计师陈宥发（Lance Ching），在为这间五房式组屋设计时，就提供了很好的范例。

陈宥发说，客户提出的整体概念是：当走进房子时，立即能体会到一种温馨舒适的旅馆气息，同时要全覆盖式的智能家居系统。“而且这对夫妇主要在家工作，因此需要一个居家办公空间。”

改动房型结构

玄关的木质家装优雅沉稳。（Home Guide提供照片）

为达成设计要求，陈宥发在房型结构上做出一些改动。比如：玄关与一间客卧共用的一面墙被拆掉，以扩大门厅入口，并有足够的空间来设置鞋柜；在客厅打造出一个半开放式家庭工作室，便于工作时与他人互动；另一间客卧也重新规划，为主卧提供了额外空间，以容纳更多衣柜，但缩小后的客卧仍然可摆放床、工作台、衣柜等必要家具；扩充后的主卧实现了旅馆式浴室，淋浴区和梳妆台更宽敞；厨房也经重整，增加了不会在烹饪过程中受到影响的整理区和洗衣区。

格局重塑后，也要在颜色调配上实现和谐。陈宥发为不同区域，调配不同“色盘”。

颜色调配有温度

玄关、客厅和饭厅这几个开放式的空间，使用温和的木色、灰白色调及染色镜面，这些颜色能给人带来温暖宽敞的感觉；卧室则是黑色和深色调，配棱纹玻璃（ribbed glass），营造出舒缓和平静气息，皮革床头也被用作平衡卧室整体外观的视觉焦点；厨房采完全实用性的整体厨房系统，深灰色调结合有趣的黑白几何瓷砖，让厨房更生动，煮起饭来也不无聊。

厨房具跳跃的波普艺术风格。（Home Guide提供照片）

即使流露出相当强烈的精品旅馆风格调，但这些有人性触觉的配色，也能让各房间在旅馆风情中透出浓浓人情暖意，居室显得华丽而不空洞，也让人想久住和窝在家中。

一些主要材质突出了设计理念，将精美外观和人本气质相融无碍，陈宥发重点使用了四种不同材质。

第一是木，木是主材之一，用于装饰墙和天花板；染色镜面因其绝佳镜面效果，也被适当使用在不同区块，它的反射性有助于使空间看起来更大，并能起到作为隐藏式推拉门的作用，以将主卧藏于无形；凹槽面板（fluted panel）在客厅与木材融为一体，增强整体“木质调”主题，它也被用作主卧部分的主材，以提升主卧室内空间的质感和深度；棱纹玻璃与黑色凹槽面板搭配使用，平衡了整体外观，使任何一种材质都不会过于刺眼或僵硬。

整体策划后，达成了客户的梦想家居，处处都有设计亮点。

一踏入家中，便给人一种与一般房屋截然不同的感觉，陈宥发说：“我们没有使用常规的白色天花板，而是用木质覆层来给房子带来个性，扩大的玄关区域巧妙地使用木材制造出暖居效果，使其成为欢迎屋主和客人的怡人空间。”

居家办公室隐秘却不逼仄。（Home Guide提供照片）

移步至起居室，可观察到四个功能性空间互不抵触地共处一室——一个位于角落的居家办公室，保有私密但没有隔离开起居区；其次是具娱乐功能的起居和用餐区完美连接，摆放饮水机，存储热冷饮、咖啡和葡萄酒的可爱的家庭茶水间，也在几步之遥之内。

照明设置出不同氛围

全高窗户在白天让阳光毫无阻碍地照射进来，起居空间的夜间氛围，则由不同的照明灯具控制来管理，以实现适合夜间看电影或聚会的放松照明需要。陈宥发解释：“我决定在木天花板上使用嵌入式轨道灯系统，以求在夜间获得不同的照明效果，使用混合照明模式代替普通照明控制，可以设置出不同的氛围，适应不同的场合要求。”

起居空间的照明细腻打造。（Home Guide提供照片）

主卧也拥有不同的照明和调光模式，允许调整和创造出一个舒缓的睡眠休憩场所，让忙了一整天的灵魂在此平静下来。

主卧色调沉静，气质优雅。卫浴被隐藏在玻璃门后。（Home Guide提供照片）

洗手间的设计与主卧风格一致。（Home Guide提供照片）

主浴比普通组屋浴室更大，设计成一个现代而豪华的卫浴空间，灰色色调的瓷砖与木瓷砖并列使用，为浴室增添别致、精致的风格。

看起来比较“外放式”的设计，在功能性上没有减损。比如收纳，陈宥发在玄关和起居空间备有大量存储收纳结构，之所以不引人注目，因为这些收纳柜看起来像一个带展示架的装饰墙；居家办公室也设内置橱柜，可提供更多存储方案。

地点：东陵福路（Tanglin Halt Rd）

面积：1100平方英尺

装修时间：12个星期（因疫情延迟）

装修费用：13万元