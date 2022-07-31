天然材质家居沉稳有型

双层公寓单位在装修设计上，选材用色都强调亲自然。不喧哗，不亮眼，以和谐沉稳为主旋律，创造宁静舒适的家。

位于加冷河畔公园的这个双层公寓单位，讲究“自然”。这是一对五六十岁比利时夫妇跟儿子的住家。男屋主从事金融业，女屋主已退休，经常飞往印度尼西亚打点慈善基金会，大概每个月过去一趟，她希望在新加坡有个休息站，因此买下这个单位。20多岁的儿子在本地经营自己的健康产品公司。

阅读角落窗外，有一览无遗的东海岸海景。（Atelier Here提供图片）

屋子有两层楼，一楼是客厅、用餐区、厨房和主卧室；二楼有睡房、客房和阅读角落。由于这是新单位，女屋主决定保留厨房和厕所原有的装潢，并请室内设计师重新规划其他生活空间。 负责室内设计的Atelier Here事务所创办人林方杰说：“女屋主的要求简单但严谨，她要求用自然材质打造自己的家。”

比如，一般窗帘的材料有人造纤维，如聚酯纤维、尼龙和嫘萦（rayon），人造纤维在色牢度、色彩鲜艳度、起皱程度等高于棉麻等天然纤维。但她选择百分百纯亚麻（linen）制成的窗帘。亚麻布是经亚麻捻成线织成，表面不像化纤那样平滑，具有生动的凹凸纹理。对女屋主而言，她并不介意亚麻有“皱纹”，认为那带有自然的美感。

屋里家具舍去塑料，主要采用木、藤和真皮等材质。

在主卧室，林方杰帮女屋主挑了一个真皮面料包裹的梳妆台。

藤是这个家最常见的自然元素。

用餐区和客厅之间有藤编的隔墙，即连沙发也是藤的材质。（Atelier Here提供图片）

客厅的沙发、用餐区和客厅之间的隔墙都是藤编制成。隔墙出自印度尼西亚工艺师之手，展示精湛的手工艺。

主卧室床头墙面的藤编设计，搭配黑金色纹路的大理石，打造高雅氛围。（Atelier Here提供图片）

主卧室里的屏风和床头的墙面，也都选用藤的材质，床头墙面的藤编设计，还搭配黑色和金色纹路的大理石，增添多元性，打造高雅氛围。

主卧室衣橱的深褐色门框是黑桃木，浅褐色门板则是藤制的。（Atelier Here提供图片）

主卧室衣橱的深褐色门框是黑桃木，衬托浅褐色的门则是藤制的。

近年来受欢迎的藤制家具，是一种由天然材质打造的家具，环保性能极佳。具有做工精致、轻巧的特点，最重要的是用纯天然材质打造，没有一般市面上家具的过多喷漆、打蜡的化学操作。

用色到家具皆亲自然

女屋主希望借简约风格的设计，打造家里平静安宁的氛围。因此，屋里没有太多颜色，或是突出某种色调。

用餐区采用从浅到深的褐色，呈现和谐的视觉效果。（Atelier Here提供图片）

例如，用餐区采用由浅到深的褐色，选用来自欧洲的陶桌，运自比利时的两张花梨木餐椅，配合一盏复古简约的铜吊灯，营造舒适沉稳的用餐环境，同时符合女屋主喜欢自然材质的需求。用餐区设在楼梯下方角落，搭配定制的弧形长椅，充分利用空间之余，也营造私密的用餐氛围。

林方杰在二楼楼梯口，设计了阅读角落，装置悬吊式书架和书桌，搭配窗外一览无遗的东海岸海景，小而舒适的隐私角落让屋主可静心读一本书，或望一望窗外的美景。客厅没有装置电视机或任何音响器材，只有沙发和海景，打造纯粹的休息空间。

屋子的其他角落，同样讲究使用自然材质。餐桌后方的木墙采用黑檀，呈现沉稳雅致的视觉效果。二楼的客房有量身定做的床头板，用丝绸秀出花草和鹤等具东方色彩的元素。

夫妻俩跟新加坡有特殊的情感，据林方杰说，二三十年前他们在狮城认识结缘，因此每年圣诞节都会到这里度假，已成了家庭传统。如今，他们在本地有了舒适典雅的家。

地点：加冷河畔公园（Kallang Riverside Park）

面积：183平方米

设计＋装修：五个月