中世纪摩登风公寓 黑而不沉

这间公寓的装潢优雅又有深度，具中世纪摩登风格，又有现代家居的时尚调性，两者结合得相得益彰。

很多人对于“小户型”的装潢一直抱持某些迷思，比如：最好把可拆的隔墙都拆除，以扩大格局；抑或不能使用过于暗沉的颜色，要用明亮浅淡的颜色扩展视野。

只要照明运用得当，黑色居室也不显暗沉。（Happe Design Atelier提供照片）

镜面的反射作用可以“扩展”居室面积。（Happe Design Atelier提供照片）

难道除了这两个方法，小户型就不能拥有那份“海阔天空”了？

Happe Design Atelier（www.hda.studio）的室内设计师吴佩珊，在为这间面积807平方英尺的公寓设计时，就既没有在硬体格局上做任何更动，也没有刻意回避黑色等深色，但完工后的公寓单位，看起来宽敞、舒适、静雅、通透。吴佩珊是用什么“手段”，来实现这一切的呢？

吴佩珊说：“客户表达了对黑色的喜爱，也在一些细部提出独特的要求，比如：带凹形灯（cove light）的客厅，但顶部使用美国锡天花板（American Tin Ceiling）或木质面板；另外客户希望客厅设置开放式搁架，并在居室边缘采包边处理；至于主卧，客户也倾向于深色，与客厅适配。”

由此可见，客户心态是开放的，只在设计细节上有些小提点，没有强调尽可能拓宽面积，或哪些颜色不能用。这其实给了设计师很多因地制宜的机动性和锐意挥洒的灵敏度。

吴佩珊说，因应客户的需求，做了一些相对大胆的处理。

层次对比与色差创造动感

整个房子墙面顶端都做檐口（cornice）处理，并装置凹形照明，以适应入口处稍微下降的假天花板，而非如在一般天花板上安装典型凹形灯的作法，让房子在层次和“景深”上产生对比，从而以高低错落带来视觉动感，无形中为居室扩容。

橙色的柜体和床品为卧室提升休憩氛围。（Happe Design Atelier提供照片）

另外，卧室的床头用橙色木工取代客厅的黑色木工，让温馨颜色为主卧的休憩功能服务，也在不同居室格调间做出微妙区隔——亮色暗色的交互使用制造出色差，也让房间整体上变得更富动态感，活跃视野。

卧室里可“躺”拥自然美景。（Happe Design Atelier提供照片）

全部房间都覆盖深色乙烯基，让所有居室在地面的基底色上统一，固定的地面色彩贯穿各个房间和空间。吴佩珊认为这个家居在美学上可被定调为：以单一色调（monochrome）为主的中世纪摩登风格。

的确，檐口等设计元素带有明显中世纪审美特征，但乙烯基、壁纸、深色层压板、低碳钢等不同的主要饰面或饰材，又显示出现代家居的时尚调性，两者结合得相得益彰。拥屋者是一名30岁左右的音乐工作者，这种优雅又有深度的装潢，体现了主人的素养，也符合了实际的需求。

设计师确保每个空间都有细节可赏可看。

每个空间都有细节

一进家门，穿过一个墙上装有凹形灯的门厅，在柔和灯光引领下，进入居室主空间。客厅里，淡灰色的坐卧两用沙发像半嵌在背后的框架型展示柜一般，这种别出心裁的设计节省了空间，四周的柜体像港湾一样环抱着沙发，带来安全感和舒适感。客厅家具简约实际，色彩也贴合客厅既定的配色。与客厅一窗之隔的阳台，经由落地式玻璃窗为客厅送来自然光线。而且阳台没有摆放冗余物件，保持了视觉范围内的洁净，一眼看去，是一片葱郁的绿色景观。

客厅的沙发和柜体巧妙摆设，既有装饰性，又不浪费空间。（Happe Design Atelier提供照片）

出于实用原因，毗邻客厅的厨房采低碳钢双折窗和推拉门，维护公开空间的整体美观，也适时隔绝热气及油烟。一般人较少在厨房使用的黑色，让备餐空间更显利落时尚。

（左图）厨房的折窗可维护空间一体性，又能在需要时区隔空间。（右图）黑色让厨房更显利落整洁。（Happe Design Atelier提供照片）

小小的工作区隐于衣帽间一隅。（Happe Design Atelier提供照片）

主卧移除了原有的衣柜，重置了一个U形衣帽间，一个小型的工作室也隐匿于此。主卧的床采全高床头柜设计，让畸零角落也具备储物功能，平台床（platform）也是受都会型号拥屋者喜欢的床型设计。

设计师针对小户型的照明提出一些建议：添加更多凹形照明，以引入氛围光；如果有阳台，尽量别做任何木工，以免阻挡从阳台进入的主光。

在储物和收纳上，吴佩珊说：“公寓天花板一般较高，可利用挑高的橱柜，活用纵向空间存放物品。”另外，一些家具若打造成平台式家具，也可协助存储。

地点：东海岸

面积：807平方英尺

装修时间：10个星期

装修费用：10万元