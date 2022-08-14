文庆路三房式组屋 绒毛玩具与古玩齐入住

屋主夫妇出国旅游时喜欢收集绒毛玩具，还在新居特别为它们打造一个“玻璃屋”；家里各角落也摆放了男屋主爱好的古玩，增添了童趣。夫妇俩要求设计师配合他们的生活需求，还因此舍弃了一些常见的家具。

如果每天在家里可以看到出国寻获的纪念品，应该是件赏心悦目的事情。

像这个三房式组屋单位的客厅最吸睛的一个设计，即玻璃橱柜里约上百个绒毛玩具。屋主是一对30多岁的夫妻，先生是设计师，太太是教师。两人出国游玩时有个兴趣——收集绒毛玩具，从而造就了客厅独特设计的“主角”，当中属海洋动物的绒毛玩具居多，尤其是各个款式的企鹅，营造趣味的异国氛围。

Pivot.sg室内设计公司创办人卢英杰借用了书房与客厅的空间，打造这些绒毛玩具的“家”。他说：“屋主原本是想要做架子放这些绒毛玩具，我建议用比较特别的陈列方式。有想过用夹娃娃机，后来决定用这样的玻璃橱柜，旁边还用了雾面效果，打造类似冰岛的效果。”

客厅的玻璃橱柜里，展示了屋主收藏的绒毛玩具。（Pivot.sg提供照片）

长桌也用来改学生作业

这对夫妻对屋子的设计要求，是要配合他们的生活需求。

比如，他们舍弃一般客厅会有的沙发和电视架元素，只设一张长桌配上长凳和椅子。有客到访时，这个空间可以用来招待客人，平时则充当女主人的工作桌。由于她是教师，需要比较多位子摆放要批改的学生作业，长桌的充裕位子恰好符合她的工作需要。

主卧室不设内置衣橱，腾出空间摆放一个抽屉橱柜。（Pivot.sg提供照片）

屋主也要求尽可能不要有内置衣橱，因为屋子比较小，他们希望有更多空间。房间如果加了衣橱，就会变得更狭窄。于是，卢英杰把储藏室转化为储衣室，增设铁架收纳两人的衣服物品。这样一来，主卧室能够腾出更多空间做更多变化，除了一张大床，床边还可以摆放小桌子，另一角有一个抽屉橱柜。

橱柜上面设开放式架子

厨房只设下橱柜。（Pivot.sg提供照片）

厨房沿用了相同的简化概念，有别于一般厨房设有上下两排的橱柜，这家的厨房不设上橱柜，只有下橱柜。开放式的架子，方便屋主摆放日常使用的碗碟，省去从橱柜拿出拿进的麻烦。

厨房外墙挂着一片刻上龙图案的木雕装饰。（Pivot.sg提供照片）

厨房外，有一片男主人从二手店寻获，刻有龙图案的木雕，用来装饰厨房外的墙壁。

电视房的架子摆着屋主从日本买回来的限定版恐龙玩具。（Pivot.sg提供照片）

男屋主喜欢古玩的爱好，在家里的摆设显而易见。屋子的不同角落，都放着他收藏的各式各样玩具，为家里增添了童趣。例如，摆放电视的房间除了电视机，一张单人椅子，还有架子上展示着屋主从日本买回来的战利品——大大小小限定版的恐龙玩具。卢英杰说，夫妻俩希望把客厅留作跟亲友吃饭聊天，是大家聚会的空间，因此不放电视机。

巧添复古风

客厅的一个亮点，是墙上酷似传统理发店的红蓝白颜色。这个设计跟男屋主爱到二手店淘宝的兴趣有关，他买了一盏花形的灯、一面镜子和复古椅子，这些物品让卢英杰联想起怀旧理发店的红蓝白颜色，启发他将这三个经典颜色运用在墙壁的点子，从而将这些复古元素串联在一起。

客厅灯饰原本是个站灯，后来改成吊灯，以更好地融入这个空间的设计。客厅还挂了一幅鲤鱼和兔子的画作，由于红色部分特别突出，卢英杰利用木色来平衡，餐桌、长凳和椅子都选用深浅中等的木色系列，墙上的手撕日历则增添了一分复古风。

主卧室和厨房的颜色配搭，也有异曲同工之妙，从红色的小坐凳、红色木屐到显眼的红色咖啡机，跟中木色的橱柜互相协调。

主卧室的厕所，以石头形状的盥洗盆最特出，使厕所设计不乏味。此外，厕所的宽面镜子让墙上挂的画作投影出类似两幅画的效果，让厕所显得较为宽敞又不单调。

主卧室厕所有独特的石头形状盥洗盆。（Pivot.sg提供照片）

地点：文庆路

时间：4个月

费用：约3万元

面积：60平方米