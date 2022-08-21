超现实家居 落实童话梦

收藏品或格调相同的物品堆砌摆设，可创造出理想家居。这个迪士尼童话故事概念住宅，通透明亮，粉红色、白色和大理石纹理色调及些许金色的配饰元素，超现实的梦幻感油然而生。

在强调家居实用性和功能性的同时，不要忘了，家也应该是心灵的港湾、精神的园地，甚至梦想的小天堂。让身躯得到庇护颐养之际，精神满足或心灵慰藉，也是家居应当满足的“软需求”。

室内设计公司Fyner Interior（www.fyner.design）的设计师梁慧菁，在为这间四房式组屋设计时，遇到的是业主是三名迪士尼粉丝和相关物品收藏者！

收集物品与其藏匿，不如尽情展示，以表达屋主性格。（Fyner Interior提供照片）

梁慧菁说：“业主想要拥有一个迪士尼童话故事概念的住宅，并尽情展示收藏品。另外，倾向使用柔和的粉红色、白色和大理石纹理色调及些许金色的配饰元素。相当有趣的一点是，三人想在起居区创造一个‘电话亭’，以在融起居、用餐和厨房的大空间中提供隐私。”

但并非确定了主题，将收藏品或格调相同的物品堆砌摆设，就能创造出理想家居——美学定调，仍是不可忽略的重要前提。

让梦幻变成真实

梁慧菁说：“这个项目的整体美学风格是现代维多利亚（Modern Victorian）与迪士尼童话风格的结合，内饰已然令人惊叹，金光闪闪的镶边，更使其流露出浓郁的皇家公主风情。”

卡通是虚的，家居是实的，要把卡通气息灌注进家居，可能绕不过在硬体格局上做出一些改动，在这个家中亦不例外，就比如客厅建一个电话亭等装置，都是让梦幻变成真实的步骤。

“电话亭”是家庭中的电话会议室。（Fyner Interior提供照片）

梁慧菁说：“为实现开放的概念，我们拆除了几堵墙，并重新定位了房间。通过将客厅、饭厅和厨房纳为一体，我们打造出一个通透明亮的中央空间。也辟出一个书房，使用磨砂推拉门和双向折窗，在开放环境中仍保留隐私空间。除此之外，我们都非常喜欢的‘电话亭’，也为电话议事或视讯会议提供了去处。岛屿形台面放置在饭厅和厨房的中心，提供多种功能——存储、用餐和办公。

“房间中处处充斥着定制的木工物品，提供封闭的存储和公开的展示功能。我们还使用定制的木工推拉门，隐藏了浴室的入口，与侧面的特色墙相匹配，创造了一个隐藏入口。”

材质为卧室增添华丽

洗手间的光度和通透度高。（Fyner Interior提供照片）

主材质也是根据主题和风格特别选择的，梁慧菁介绍说，在客厅、饭厅和厨房，选取白色、棕色和黑色三种颜色与亚光及光滑表面两种光感的大理石质感瓷砖，以增强房间的华丽气息。“我们在卧室使用了浅木色的乙烯基地板，这样会使卧室看上去更舒适和温暖。木工方面，选用了粉红色、白色和中间色调的木纹表面，这种色泽和纹路很难过时。为调剂空间，用了哑光和亮金色打破素色格局，增加对比度。”卧室的入口是半圆形的，突出了迪士尼童话故事中物件的可爱圆润造型。

半圆形拱门带有童话气息。（Fyner Interior提供照片）

卧室静谧中亦有装饰风格。（Fyner Interior提供照片）

卧室床头的墙是绝佳装饰空间。（Fyner Interior提供照片）

整体设计的效果令人惊艳，每个房间都在一致情调中体现出个性。

当然，展现之余，储物方面，梁慧菁也有方案，储物柜采用封闭与展示相结合的方式。“我们在整个房子里构筑了相当多的内置橱柜，结合了封闭柜体和玻璃门展示柜，使橱柜看起来不那么笨重。”家具、展品和配件在摆放上也讲求搭配，一切看来像是童话中才有的奇趣画面。

展示品当摆设品

梁慧菁鼓励有收藏品的人，将收藏品当作家居摆设的一部分。“设计师可打造出合宜的展示柜，来展示业主经年累月的精美收藏品，而不是让它们埋没在不见天日的暗处。”

她也提到开放式格局在现代家居中的实际功能，她说：“客厅、饭厅和厨房构筑起的宽敞空间，会让主人、客人都有一种宾至如归的享乐情趣。”无论身处这个大空间的哪个方位，都是聚而不散的，但同时不影响共同的感情交流和比较个人化的空间需求。

家，可以是地球上最幸福的地方；回家，也可以步入一段远离日常生活喧嚣的迷人旅程。

地点：淡滨尼

面积：1140平方英尺

装修时间：20个星期

装修费用：14万3000元