在极简主义风行的今日，极繁主义要如何运用在家居设计？选择繁复的装潢，屋主与设计师如何取得共识？

这个位于巴西班让面积1500平方英尺的永久地契公寓单位，建于1995年，已有27年屋龄。当市场上大多数人在装修房子时都选择极简主义概念，以便回到家能享受没有压力的休憩空间时，设计师为这间公寓选择了极繁主义就显得有点特别。

极繁不是极杂

idfferent Design设计公司董事谢沅讳（38岁）坦言，极繁主义在本地确实较为罕见。他解释说，极繁主义是一种“不拘一格”的设计，在一个空间有一系列颜色、印花、物体和纹理，乱中有序。他说：“极繁并不适合所有人，它实际上可能是最难实现的设计趋势之一，通常需要专家来解说和分析一系列的项目。”

喜欢极繁设计的人，通常会同时对许多不同的设计风格有强烈的欣赏能力，并随着时间的推移，收集不同的物品，比如从抽象艺术到水晶吊灯，再到不同设计师的椅子，甚至是一些家族遗传下来的物品。换言之，收藏的东西很多，对屋主来说都有一定的价值，很难在大扫除时清掉，所以要在同一个空间，尤其是在有限的空间呈现极繁主义的设计概念，相当考功夫，因为一旦模糊了界线，极繁就会变成极杂。

谢沅讳说，极繁主义者几个世纪以来都存在。纵观历史，人们倾向以极繁的形式来展示他们的财富。然而，在维多利亚时代，情况开始发生变化，极繁主义者通过使用木材、植物等自然材料，让这个概念变得更容易实现，也更实惠。

极繁设计引用到这间公寓，关键元素是鲜艳的色彩，大胆的细节，如双层或三层飞檐、墙珠、格子门、木纹地板和天然木地板等。此外，屋主对艺术品有一定认识，因此设计师可借艺术品搭配很多设计上的细节。

悦目是极繁基本元素

玄关地板和天花板都有强烈的设计元素，一进门就展现极繁主义特色。（idfferent Design Pte Ltd提供图片）

这间公寓给设计师带来一个问题，房子原来有很多没有实际用途的空间，这给极繁的设计概念带来一定的挑战，设计师因此利用这些部分创造了额外的摆设或储存空间。但设计师并非将更多东西装进一个有限的空间里，而是在使用量上来增强细节。例如，房子里维多利亚时代的宫殿式柱子，设计师添加了条带和皇冠，以增添奢华感。另个例子是天花板，不仅高，也以双边的飞檐设计来点缀，进一步突显极繁主义的特色。

谢沅讳强调，极繁设计与房子的大小无关，而是与所涉及的细节有关，例如飞檐、格子门，充满活力的大胆色彩配饰等。公寓内的双边飞檐天花板不仅是为了展示高度，也为了突出双倍效果。如果没有维多利亚时代的木条来增强奢华感，房子的极繁效果也不会完整。

衣柜间风格简单整齐，天然木地板采用人字形铺设，又化简为繁。（idfferent Design Pte Ltd提供图片）

谢沅讳指出，与极繁主义相对的极简主义经常被屋主滥用，他们认为极简不那么俗气，简单、干净、整洁，但实际上有时执行起来并不容易，也缺少储存和展示空间，而且可能和极繁设计一样昂贵。

采用蓝白为主色的厨房清爽亮丽，略带欧式风情。（idfferent Design Pte Ltd提供图片）

关键是，极繁设计的基本元素是悦目，因为当你走进一个装饰得精美的极繁空间时，当中的活力和能量是要让你感觉轻松快乐，而不是杂乱。

每寸空间都有装饰元素

在为这间公寓重新装修时，设计师的重点是每一寸空间都覆盖一些装饰元素，从图案瓷砖到地毯，从窗帘到装饰配件。谢沅讳说：“屋主要求房子必须明亮通风。原本客厅周围有一些用不着的角落，我想充分利用，因此提出了储藏室兼书房的概念，并使用喷漆木工特色墙来隐藏它。”

自疫情暴发以来，房主一家开始经常在家办公和学习，他们需要很多单独的空间供不同家庭成员使用，设计师因此把阳台改成另一个书房，不仅够明亮，还适合阅读，充分利用各个角落。

材质方面，设计师在客厅采用900x900毫米的同质瓷砖，卧室使用工程木地板，并铺设成人字形。两个浴室则采用了许多有趣的马赛克展示淋浴区。木工方面，表面使用厚度在1毫米及以上的层压板，另外还有不同的天然石材，如花岗岩或石英桌面，花了几个月时间订购用于桌面的天然石材，设计师一路去到克兰芝，看到了切割成之前的原石。

阳台采光足，虽然东西仍多，好在并不挡位。（idfferent Design Pte Ltd提供图片）

“最初我和屋主都想要用天然大理石铺设地板，但由于屋主养宠物担心尿渍问题，于是放弃了这个想法，改用900x900毫米的瓷砖。幸运的是，我们仍然保留工程木地板的想法，否则它将是不完整的。我个人最喜欢客厅和饭厅的设计，其中施华洛世奇的高级水晶吊灯成了房子的焦点，是极繁主义概念的核心。

饭厅和客厅之间有一系列的颜色，摆设，物品和纹理，繁而不杂，乱中有序。（idfferent Design Pte Ltd提供图片）

屋主藏有一些巴西画家Romero Britto，以及韩国年轻画家Jieun Park的画作，都成为设计师的参考素材。这间公寓的装修设计，在构思概念时花了两个月，实际建设工程大约六个月。装修过程做了一些更改，主要是因材料短缺，加上有许多细节需要完成，其中花在瓷砖的时间最长。

整体装修费不包括施华洛世奇吊灯和定制沙发等家具，总数约为25万元，就像一般的装修那样，最昂贵的是木工。鉴于有很多手工细节，例如主人房床头板，设计团队采用了制作凹槽面板的想法，但放弃工厂量产的那种凹槽面板，而是使用手工制作的层压板。

地点：巴西班让

面积：1500平方英尺

装修时间：8个月

装修费：25万元

设计：idfferent Design Pte Ltd