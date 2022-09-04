设计师从屋主夫妇与孩子的喜好着手，将他们类别各异的收藏植入四房式组屋单位，整体设计既好玩又有格调。

父母与孩子都喜欢乐高，住家设计融入乐高元素，活泼有趣。

这个屋龄38年的四房式组屋单位，屋主是一对40多岁的夫妻，育有10岁的女儿和8岁的儿子。Anomaly室内设计公司为单位重新设计装潢时，创办人辜可光说，屋主和孩子有个共同的兴趣，就是玩乐高，启发他设计一个用上千个乐高块拼凑出恐龙图形主题的拉门，为客厅增添童趣。“屋主跟孩子花了两天拼好恐龙图案的门，灵感来自浏览器Google Chrome的恐龙游戏‘Dinosaur Game’，给大家传达不要一直忙于上网上线，也要给自己下线的休息时间的信息。”

屋主跟孩子们用乐高块拼成这道门的恐龙图案。（Anomaly提供图片）

这道拉门另有乾坤，背后其实“隐藏”了电视机，这跟一般家庭以电视机为客厅中心的摆放格局不同。拉门旁边，则是特别设计的多功能摆设与储藏橱柜，中间显眼的巨大乐高玩偶是男主人的私藏。玩偶下面有个看似大型玻璃碗，其实是洗衣机的门盖。辜可光说：“屋主把旧的洗衣机门拆出来，心想日后可以废物利用，我便将这个门当作碗，用来装他的乐高块，既是个独特摆设，也方便他随时拿乐高块来玩。洗衣机门盖下方的抽屉，可放一些零散的物品，周围白色的橱柜则可充当孩子的书橱。”

乐高恐龙拉门背后，“隐藏”了电视机。（Anomaly提供图片）

由于男主人收集了数百个乐高玩具，他希望在客厅设个展示架，辜可光考虑到乐高颜色多，会令室内显得杂乱，因此建议在玩具架上装个卷帘，拉上卷帘就能欣赏玩具，垂下卷帘，视觉上干净利落。

男主人若想欣赏自己的收藏，只要拉上卷帘，就一目了然。（Anomaly提供图片）

安置限量版家具

男主人喜欢乐高，女主人则偏爱收集宜家（IKEA）的限量版家具，家里不同角落都有她的收藏。

例如，大门外的浅木色长凳，屋主偶尔会坐在那里跟邻居聊天，或欣赏户外风景；客厅摆有蝙蝠侠海报的长凳，是用软木制成，方便小孩放学回家时可以放书包；客厅长凳一角放有盆栽的小凳子；主卧室床头边挂着耳机的小桌子，其实是改装自杂志架；厨房用来放脏衣物的收纳凳……这些都是女主人收藏超过10年的珍藏，多数是宜家跟其他设计师合作的限定产品，现在已绝版。

夫妻俩10年前搬进这个单位，当时新婚，他们把两个房间打通为主卧室，再将另个房间和储藏室打通，因此有两个大房间。住了10年后再装修，夫妻俩都认为有必要改回当初的三个房间和一个储藏室的格局，毕竟孩子们已长大，需要有自己的空间。

大窗口设计是亮点

辜可光说：“我跟屋主讨论后，发现他们这10年来已习惯了两个大房间，装修后仍然希望享有类似的宽敞空间。于是我建议在客厅与主卧室之间开一个大窗口，‘偷’一点空间。”这大窗口设计成了一大亮点，白天把木门拉开就是一个窗口，通风之余还具有另一个功能，屋主从主卧室的书桌位置可透视客厅，借此“监督”孩子们。晚上，拉上木门，还原主卧室的功能。

介于客厅与主卧室之间的大窗口设计，不但有透视感，也有扩大空间的功能。（Anomaly提供图片）

主卧室选用黑白灰的经典颜色组合。房间有个长方形书桌衔接着两边墙壁，它的无脚设计让房内显得更宽阔。两夫妻是公务员，有时须要在家办公，因此希望书桌越大越好，可充当办公桌，方便他们摆放笔记电脑和资料。床头边有个鲜艳的红色小象，那原本是小朋友的凳子，由于孩子已经长大，延续屋主喜欢废物利用的精神，辜可光让小红象“背”着一个宜家的托盘，将它改装成床边的小桌，上方挂着一个灯泡，作为晚上的阅读灯，打造成一个温馨角落。

（左图）主卧室的小红象原本是孩子用的凳子。（右图）床头边的小桌子是女主人收藏的宜家限量版杂志架。（Anomaly提供图片）

厨房采用开放式架子摆放锅具，方便使用，架子旁边是个磁铁板，可贴小字条或食谱，节省空间。有趣的是，厨房、客厅和主卧室有个共同的设计元素，即大圆形镜子，有相呼应的连贯性作用。

门厅与走廊的花草美化家居也添绿意。（Anomaly提供图片）

前屋主之前买下单位入口处的走廊，原本铁门后就是木门，辜可光将木门往后移，两道门之间腾出门厅位置，可放鞋柜。屋主喜欢花草，恰好也可利用那空间摆放植物，美化之余也添绿意。

地点：实龙岗4道

装修时长：3个月

面积：98平方米