东南亚设计不是廉价品

菲律宾设计师史丹利 把传统手艺融入家居用品

菲律宾Estudio Ruiz设计工作室创办人，史丹利（Stanley Ruiz，46岁）曾在纽约从事工业设计九年，他2013年回国后在马尼拉扎根，把家乡丰富多元的传统手艺，融入当代家居品中。有20多年的丰富设计经验的史丹利说：“我们总把东南亚的传统手工与廉价的民间手艺品划上等号，但我认为传统手工也能做出很精致高雅的当代家具和家饰品。”

菲律宾设计师史丹利。（Estudio Ruiz提供）

作为设计师，他是传统手工业与市场的桥梁、中介，一方面教育工匠突破传统的框框，与时并进；一方面透过设计优化手工家具、家居品的品质与外形，吸引海内外的潜在买家。史丹利指出，菲律宾有丰富的布、藤、竹纺织和编织传统，但传统越悠久，工匠的思维也越僵化，认定只有一种运作模式，一成不变。

他说：“菲律宾南部Tagolwanen部落的女人世代相传用Sodso d草编织地毯和篮子，图案复杂精致，美不胜收。她们每编一个篮子就要先做一个框架，我鼓励她们打破这个思维，去掉框架，编出柔软延绵的圆柱形状，把它们变成吊灯罩。”

他也说服当地木工不在完成品上涂暗色亮漆，让木以裸色素颜面世，反而在现代国际市场更有吸引力。

史丹利说：“使用传统在地材料和手工，在菲律宾已有同行做得很好，备受瞩目，与其做跟他们一样的，我更致力发掘菲律宾民间的再创智慧，应用在设计上。”

菲律宾大部分人消费能力不高，因此维修文化在当地仍非常蓬勃。他发现：“维修者也是手工再创者，在维修物件时还会在原物添加材料，延续它们的寿命。”

他将这独特的再创思维，用来设计他的Contrapunto灯具系列，带来新加坡参展。灯具的主体是用菲律宾北部盛产的Bakong植物纤维融合回收塑料制成。史丹利说：“我围绕着这容器设计，这边加一片铁网，那边加木框、木架，变成桌灯和立灯。”

菲律宾设计师史丹利与他的Contrapunto灯具。（Estudio Ruiz提供）

印尼设计师艾尔文 以手工抗衡数码时代

印尼当代设计师艾尔文（Alvin Tjitrowirjo，39岁）2006年自创设计师家具品牌AlvinT，两年另辟设计顾问公司，兼任印尼家具集团Vivere创意总监。

和史丹利一样，艾尔文透过设计为印尼传统手工艺和在地材料增值。他认为，要保留印尼传统手艺，就要扭转成见，让现代消费者用现代、崭新的眼光来欣赏东南亚的技艺和材料。他说：“很多人总以为印尼只有峇迪和藤编这些传统技艺，其实我们的国家很大，不同的区域孕育不同的设计和传统手工制造的智慧，这些都该变成我们独特的东南亚设计资源。”

艾尔文坚持所有家具都以手工制作，抗衡越来越失真的数码时代，透过小工厂外包给各地的工匠，或自己到村庄找寻专门的传统工匠。他也只采用在地材料，如藤、竹、柚木、佩龙木（Sungkai）等，甚至皮革和黄铜也不进口。

他用熟悉的材料做成非传统的形体，如这次来新参展的藤制长凳Logs就像一个树桐，乍看像只鳄鱼，动感十足，摆脱传统藤家具的刻板形象。他亦用意想不到的材料诠释平民家具，如用号称印尼栎木的佩龙木来打造普通的“塑料凳”，让人另眼相看。

他说：“当你用设计语言和崭新美学来提升传统手工，人们才不会把东南亚的生产与廉价划上等号，下一代才肯传承手工艺。我们得靠自己来驱动我们的创意市场与工业，让世界知道东南亚已不只是为他们解决生产需求的工厂，同时也是个能给予他们独一无二的主意和策略的创意泉源。”

● Find Design Fair Asia与Emerge @ Find东南亚设计新势力展

日期：9月22至24日

地点：Marina Bay Sands, Convention Centre Level 1

预先上网tinyurl.com/5n6fy6ep报名者，入场免费

节目详情请浏览新加坡设计周网站：sdw.designsingapore.org/

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1. 走进总统设计奖（P*DA）得奖空间

专做本地建筑导览的专业导游刘怡琳，配合设计周为一日游导览公司Tribe Tours设计一个高度互动的设计半日导览游，让公众透过寻找绿色宝藏和角色扮演的形式，走进女皇镇杜生庄（SkyVille@Dawson）、滨海湾花园和新加坡市中豪亚酒店（Oasia Hotel Downtown）。

刘怡琳说，和民间传统与历史一样，设计创意包含丰富的故事和噱头，能引人入胜：“唯有走进去体验，才知道这些得奖建筑的设计好在哪里。譬如Oasia室内即使在大热天也十分通风凉爽，原因是它中空的绿色设计促进空气流通。”

日期：9月17日与24日

收费：150元（每人）

2. 零废生活展（N*thing is Possible）

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地点：111 Middle Road

日期：9月16日-12月25日

时间：早上9时至晚上9时

每日免费开放

3. 创意热辣辣的小印度（Re-Route）

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