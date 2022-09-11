分层次 打造度假氛围

设计师用有层次感的设计理念，实现屋主所要的度假式的生活质感。简单的技巧和相同的设计语言把各个空间串联起来，保持简约美，自然素材则营造精品度假旅馆的风情。

在硬体上做修改，以创造出“新房间”，或释放出“新空间”，是时下房屋装潢时，很多屋主对设计师提出的要求。

可是也有业主对房型满意，或者认为重新塑造房型过于麻烦，所以不希望设计师对结构做任何修改，那么在现有格局内完成设计，是不是会令设计师创意自由受限，让整体概念打折扣呢？

Happe Design Atelier（www.hda.studio）室内设计师伊恩（Ean Chu）觉得，既定格局不一定是桎梏，在不改动房屋结构的情况下，也有顺利达成设计目标的新思路。

伊恩负责的里峇峇利这间公寓，业主一开始就提出保留整体布局，不想涉及墙壁的移除，全高窗户也不做更动。伊恩说：“客户想要现代度假屋氛围的家居，这个灵感主要来自客户本身的生活方式，他们喜欢度假式的生活质感和摩登气息浓厚的都市景观。”

全高式窗户带来充盈自然光线。（Happe Design Atelier提供照片）

都市景观增添了精品旅馆氛围。（Happe Design Atelier提供照片）

将空间横向分层

伊恩的操作是将空间横向分层（layer），以刻画平静和优雅的空间感觉。伊恩利用墙上的饰片（veneer）、大理石和反光材料，将不同亮度和色度的光线水平反射，为房子增添光色额外的特色。简单地使用饰片和石材等自然素材营造精品度假旅馆的风情，保持简约美感，但整体的光洁度和奢华感令人印象深刻。

伊恩挑选了朴实的色调和展示品，与大理石、石英等天然材料，连饰片的材质也是自然格调的。

主卧以木元素居多。（Happe Design Atelier提供照片）

“在不破坏任何现有结构、布局的前提下，引入完整的设计，的确是一个挑战。”伊恩说：“由于空间限制，我们没有空间盈余在房间周遭建造任何全高橱柜。我们建议在客厅、厨房和主卧等主要区域周围做精确的包层（cladding）覆盖，以在这个紧凑的生活空间中带出空间的深度。棘手的部分，是如何在相对紧密的布局中，将不同的材料巧妙分层，并保持微妙美学。”

伊恩说主要手法是用简单的技巧来装扮整体空间，创建流动性，使用相同的设计语言来串联。

玄关为家居定调

玄关的“木”与“石”为整个家居定调。（Happe Design Atelier提供照片）

一进入房子，映入眼帘的便是一个舒适的欢迎长椅区，供主客脱鞋换鞋。长椅区背面就以光滑的大理石板覆层，从玄关为整体家居定调。这种格调延伸向家居的各个房间及角落，进入主空间，以开放式思维的视野向前推进，不单是厨房，也将客厅和阳台空间连接起来，聚合在一个敞亮宽阔的起居空间内。

光洁的大理石和沉稳的实木一明一暗，一浅一深，无论是光泽和质感上都有“冲突”，但搭配在一起却相当契合，这两种素材是整个家居中分布最广、应用最多的材质，实现了伊恩所说的有层次感的设计理念，大理石提亮了木的光度，木增添了大理石的温柔。为整体空间做出必要的分层切割，让视觉既跳跃，又有不同落脚点。

木和石同时出现在一些家具上。（Happe Design Atelier提供照片）

伊恩说：“我想到在客厅做一个以大理石为基调的纹理配对（bookmatch）特色设计的做法，创建一件宣言式单品（statement piece），但又不会压倒一切。我们必须探索和重新想象这个空间，让它打破‘紧凑’的印象。用墙壁和高层景观互相彰显，并使用不同的材料和颜色，并保持空间的连续性。”

厨房设置了黑色哑光的岛屿型吧台，在整体的木色和大理石的白色中带来了新鲜亮点，同时也起到了分割空间的效用——即使全部开放，但仍能将功能性的房间无形区隔，取代了墙壁。

岛屿型吧台将客厅和厨房分隔。（Happe Design Atelier提供照片）

来到卧室，大理石的元素倏然减少，以木作为大面积使用的材质，这是为突出卧室的温润舒适，明度和亮度太高的材质，不太适合用于卧室和休息室，因为可能带来精神上的亢奋，影响休息。

各种光面材质为卫浴带来高光泽度。（Happe Design Atelier提供照片）

但到了浴室，黑色大理石元素回归，视觉效果低调沉稳，但亮度却未被减损，还原度假酒店的奢华品味。

谈到设计师如何让房间体现业主性情和气质时，伊恩说：“设计师须了解业主的生活方式，并打造适合他们生活方式的空间，室内设计应该以人为本。”

地点：里峇峇利（River Valley）

面积：1044平方英尺

装修时间：2个半月

装修费：10万