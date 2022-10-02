这个公寓单位的设计灵感来自风靡全球的熔岩灯，屋里处处可见的弧线，在灯光作用下，有如火山熔岩，缓缓流动，家，因而有了色彩与温度。

同个空间，可变化出八种颜色，还有熔岩灯“流动”，曲线轻柔盘旋，变幻多端。

这个位于淡滨尼“荟锦嘉园”（The Tapestry）的私人公寓单位，有三个房间和一个书房，屋主是一对40多岁的夫妻，他们育有两名十多岁儿子。

负责设计与装修的Free Space Intent室内设计公司创办人兼首席设计师萧文杰说，屋主看过他设计的其他单位，喜欢其多彩缤纷又富有机曲线的风格。他谈到屋主的要求时说：“他们担心家里如果只有特定的几种颜色，看久了会闷。他们也期待家里有多种元素，给了我一些挑战。”

萧文杰从1980年代盛行的熔岩灯获得灵感，将客厅打造成有如巨型熔岩灯，颜色不断变化。熔岩灯亦称为水母灯，玻璃灯管内好像有熔岩流动一样，利用热能原理制造永恒的光影移动变幻效果，外形极酷，低科技却极其迷幻，是曾经风靡全球的室内摆设品。

客厅特地选用灰色沙发，搭配灯色变换。（Free Space Intent提供照片）

熔岩灯由英国工程师克雷文渥克（Craven Walker）发明，他从煮蛋的计时器获得灵感，以密封玻璃瓶装入透明液体和蜡，再在底座加热，创造出色彩缤纷的效果，风靡半世纪。萧文杰本身就很喜欢熔岩灯，“我喜欢看像《星球大战》之类的科幻片，熔岩灯具备了科技的前卫效果，又有很复古的元素，我的办公室就有三四个熔岩灯。”

糅合同个年代的设计

客厅运用熔岩灯的弧线，诠释出熔岩灯的“流动感”，从墙壁“流”到天花板。同样很酷的是，带凹形灯（cove light）的客厅像“变色龙”，可以变化出彩虹的不同颜色。客厅没有开灯时，看起来像白色；开灯时，可通过智能LED灯条的遥控设置，从八种颜色中选择符合当下心情的颜色，营造不同的氛围。沙发特别选了灰色，因为客厅已经有许多设计元素，灰色属于比较柔和的中性颜色，不那么明亮耀眼，也不会让客厅显得太复杂。沙发后墙上的英文字句颜色，也是特别选了时下流行的颜色。萧文杰说，现在不流行原色（primary color）如红、蓝、绿等，而是像屋主选用的，介于蓝色和绿色之间的绿松石色（turquoise）。

波浪形餐椅，搭配喇叭脚的餐桌。（Free Space Intent提供照片）

原本，屋主想要购买餐桌和餐椅，萧文杰建议用内置餐椅，可以节省空间，因此设计了有储存功能的波浪形餐椅，搭配特制的喇叭脚餐桌，而喇叭脚跟熔岩灯属于同个年代的经典人气复古设计。餐椅和电视架的下方都采用木材质，为了让客厅不会显得过于白，营造利落且舒适的视觉效果。

男屋主和儿子都喜欢玩乐高，于是书房改装为玩具房，以透明架子展示父子的收藏，架子下方是内置橱柜，方便他们收纳玩具的盒子，而橱柜的缤纷颜色，呼应了客厅餐椅靠背的颜色。

拱形门设计配搭同时期的熔岩灯。（Free Space Intent提供照片）

屋里处处可见弧形的设计，从客厅的餐椅、电视机架到房间的桌子，恰好跟屋内的两个拱门设计相呼应，从客厅到房间的门，还有玩具房的门。萧文杰说，近来流行拱门设计，尤其是地中海地区，况且长方形的设计大家看腻了，换成有弧度的拱门反而特别，其柔和圆润的线条，呈现另一番优雅外观。

主卧室有地中海主题的挂画，还有满天“星星”伴入眠。（Free Space Intent提供照片）

主卧室亮点之一是床头上方一幅地中海的图画。萧文杰说，由于疫情大家无法出国旅行，因此他从网上找了这幅图案，打印后做成一幅挂画，打造有如置身国外酒店度假的气氛，望出窗口就是海边美景。卧室天花板有闪烁的“星星”灯光，更营造度假的浪漫意境。

儿子的房间白天可充当办公室。（Free Space Intent提供照片）

男屋主有时得居家办公，小儿子的睡房白天就充当他的办公室，一边有内置长桌，另一边是儿子的上格床，有孩子喜欢的黄色和蓝色，还有颜色鲜艳活泼的衣橱。

地点：荟锦嘉园（The Tapestry）

面积：104平方米

设计＋装修：4个月

装修费：9万元