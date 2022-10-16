小面积公寓单位通过敲掉墙体，采用浅色系，着重结构与动线的流畅性，营造小而大，就简弃繁的设计理念来完善双人居的舒适感。

两个人住的一房一厅，可以很宽敞舒适。

从阳台可欣赏东海岸社区风景。（Atelier Here提供图片）

负责室内设计的Atelier Here事务所创办人林方杰说，这个位于东海岸上段的公寓，屋主是一对50多岁的夫妻，男屋主从事科技业，夫妻两人喜欢这公寓地点靠近海边，而且有很大的阳台和落地窗，能够欣赏窗外一览无遗的东海岸社区风景，给人放松写意的氛围。

单位面积65平方米，两人住刚刚好。由于他们没有孩子，在装修设计方面不用顾虑到隐私或其他限制。林方杰将房间打通，打造无门概念。客厅与卧室之间原本隔着一道墙，设计师将墙打掉，改成一个内置的黑色橱柜，左边设计为书架，右边充当鞋橱，有如将鞋橱“隐藏”在“墙壁”里的概念，不但腾出更多空间，也营造了流畅感。客厅选用了灰色地毯，跟浅粉红色的沙发同色系，增添不同触感。

客厅到厨房之间，特地设计了两个台阶，微妙地划分成两个区块。厨房一大特点，是灰色的L形内置长椅，巧妙具备三项功能：一是可充作厨房岛屿台（kitchen island）；二是有储藏功能；三则是长椅的转角可变身为电视架。屋主在岛屿台做菜时，还可瞭望阳台外的风景，美食配美景，下厨心情愉快。

协调墙色与家具

由于屋内采光充足，因此部分空间大胆采用深色。（Atelier Here提供图片）

一般上，面积较小的屋子会避开深色系，林方杰采用单一色调（monochrome），墙壁选用浅灰色，一些地方则大胆使用深色系，他说：“因为屋内的采光很充足，于是选了黑色橱柜，让屋子显得更加低调、优雅又宁静。”

厨房装有木质橱柜，用餐区则有灰色L形长椅。（Atelier Here提供图片）

为了不让单一色调的家居过于单调，家具方面多带有色彩。比如，浅粉红色的沙发为客厅增添一分柔和感；带有火烈鸟图案的单椅显得热情奔放；用餐区的法国勃艮第樱桃红餐椅特别吸睛。

餐椅和图案单椅为这个以浅色系为主的家增添色彩。（Atelier Here提供图片）

林方杰建议屋主在客厅挂一幅图，除了可增添色彩之余，也符合整个屋子的色系。厨房后方看似有个“木墙”，其实是橱柜，他说，单一色调的风格需要平衡，否则会显得过于僵硬。

床头板用大理石打造。（Atelier Here提供图片）

卧室走简约风，敲掉两面墙，床头板用五片浅灰色和白色的大理石打造而成，触感清凉，材质的自然线条，恰好跟灰色墙壁和床褥有软硬度的对比。床的后方看似灰色的“墙壁”，其实是内置橱柜，如此低调的设计，让人看不到橱柜，却突显屋内的空间。内置橱柜选用灰色，是为打造平静的休息氛围，而且跟客厅的黑白色落差不会太大，视觉上形成舒适的颜色组合。床褥摆放在垫高的木板上，跨上一步，就进入休息状态。

客厅黑色橱柜的书架后方是卧室，书架橱柜的背面，采用跟床头板一样的浅灰色与白色大理石做成的盥洗盆，营造两者之间的连续感，盥洗盆的另一边是木质梳妆台，搭配一盏桌灯。

黑色橱柜背面是盥洗盆与木结构的梳妆台。（Atelier Here提供图片）

林方杰说，设计这个单位时，挑战之一在于创造储藏空间，因此有许多“隐藏式”的内置橱柜，从客厅的黑色橱柜，用餐区具储藏功能的长椅，厨房的木色橱柜，到卧室的灰色橱柜。为了让屋内的空间有流动感，因此打掉一些墙壁，黑色橱柜有类似一个洞的设计，打通客厅与卧室，让家显得更宽敞。

地点：东海岸上段（Upper East Coast）

面积：65平方米

设计＋装修：三个月