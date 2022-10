2022年红点设计概念大奖,新加坡总共获得七个奖项,包括在新加坡研发制造的机器人DEX,获颁红点最佳设计奖,以及其他六个获红点奖的作品。

德国轴承制造商,舍弗勒(Schaeffler)的新加坡分行出现了一台机器人好帮手DEX。它能帮工友搬东西、抬高、爬上斜坡,来去搬运千遍也不嫌烦。更接地气的是,它还听得懂新加坡式英语。

在新加坡“出生”的DEX在刚落幕的2022年红点设计概念大奖上获得红点最佳设计奖(Red Dot: Best of the Best),为小红点在世界设计竞技台上争光。

以新加坡为总部的红点设计概念大奖今年收到自47个国家地区的4080件参赛作品。最终288件获红点奖(Red Dots),38件获红点最佳设计奖。只有约7%参赛作品获得评审青睐,说明了奖项的挑战性。2022年红点设计奖,新加坡总共获得七个奖项,其中六个是红点奖,维持一贯水准。

38件红点最佳设计奖前五名再较劲一轮,角逐最高荣誉的红点之星奖(Red Dot: Luminary)。由新加坡舍弗勒高级研究中心(Schaeffler Hub for Advanced Research,简称SHARE)设计的DEX,虽然最后败给韩国汽车公司现代集团设计的,将燃料电池、卡车、拖车和机器人合为一体的Trailer Drone,但能跻身全球首五名之列,虽败犹荣。

DEX在新加坡研发创制

DEX采用舍弗勒的德国零件,但在新加坡研发创制,研发和设计团队30%到40%是新加坡人,其余60%是驻新加坡,来自马来西亚、印度尼西亚、越南、中国、韩国、德国和厄瓜多尔的工程与设计专人,团队组长是新加坡的蔡诗恩(26岁),监督DEX诞生的是SHARE部门经理黄宏议博士(42岁)。

舍弗勒是涉及汽车航宇与工业等领域的国际轴承制造商。黄宏议博士说,新加坡SHARE团队大胆尝试,将汽车零件用在机器人身上,希望帮助公司把专业技能从汽车扩大到机器人的未来工业。他说:“我们用这些零件创造了腿脚灵活敏捷,能上斜坡、登阶梯,可在不同坡度的地面上独立行动的机器人。我们还将德国大陆集团汽车(Continental Vehicle)所用的主动式侧翻稳定装置(Active Roll Stabilizer,简称ARS)安装在DEX身上,让它在不平坦的地面也能稳定地行动。”

DEX是“Dual Extendable”(双重伸缩四肢)的英文缩写,形容这台机器人能升高和延展其四肢的功能。黄博士说,DEX是刚加入舍弗勒生产大队的“新员工”,将被送到舍弗勒80多家全球的制造厂测试使用,看它如何帮助员工,负责搬运跑腿等,提高效率。日后可能应用到医疗保健和物流业。

随着机器人行动越来越敏捷,能胜任更多复杂的“体力活”,记者问如何看待机器人未来在职场取代人?组长蔡诗恩说,关键在于创造者的心态:“我们创造的机器人是人类的助手,要仿效的是猎人与猎犬或骑士与骏马之间的关系。机器人不是创造来取代人的,而是陪伴,帮助他们把工作做得更好。双方关系不该是平等的。”

黄宏议博士特别指出东西方看待机器人的不同:“在西方的科幻故事,机器人往往扮演着人类终结者的破坏性角色,给人带来威胁。但在亚洲的科幻故事、漫画里,哆啦A梦和原子小金刚(也称铁臂阿童木)却是来呵护、帮助人们的,它们的形象较为温柔。作为舍弗勒的亚太总部,我们希望能从东方的角度带出机器人值得被信赖的形象,是为辅助人类的。从使用者的角度来看,人与机器人是同事关系,能帮助解决人手短缺的问题。”

就像人与人之间需要沟通才能相知相惜,DEX设计团队也因此赋予人类与机器人沟通的功能。蔡诗恩说:“很多工业性机器人其实不易被使用,于是我们在设计过程中特别强调要消除工友与机器人之间的沟通障碍,让工友用声音结合手势来控制机器人。譬如,工友可以说:嘿DEX,到A点搬运东西回来;或用手势叫DEX倒退、前进等。DEX则能透过LED灯来显示它正在注视的方向。”

至于DEX目前能以哪些语言沟通,幽默的黄宏议博士和蔡诗恩笑说,在新加坡“土生土长”的DEX绝对听得懂新加坡式英语。

Verdure绿化组屋走廊的窗户

“Verdure”是另个新加坡制造、极接地气的红点奖作品。两名设计师分别是目前就读新加坡国立大学工业设计系的张梓恩(25岁),以及2021年从同科系毕业的汪家敏(23岁)。这件概念作品是一套能加装在本地组屋走廊的长方形种植铁框架。每个框架能根据不同类型与体积的种植物,可以是蔬果或花草,分割成二到四排花盆。框架的装置犹如铁门,可以90度拉下直到用户胸部的高度,方便住户种植、施肥或跟邻居交流,打造城市天空花园与菜园的愿景。铁框架也能装置自动灌溉系统。

汪家敏说,Verdure是她与张梓恩之前一个有关窗户设计项目的延伸:“我们当时想出许多改造窗户的设计来美化和改善住户的生活。我们望出窗户,忽然意识到组屋走廊多年来依然像钢筋水泥森林,了无生趣。走廊围栏望出户外的空间不也是一扇窗,为何不善用这个空窗来种植,让住户利用走廊空间为居住环境注入生气。”

Verdure虽然只是概念设计,尚未制成样品,但他们坚信这个设计能轻易在本地组屋执行。张梓恩说,目前不少居民会在组屋走廊种花草,但所绿化的范围十分有限:“Verdure是一扇加装在走廊,绿化环境的窗户。我们想透过这个设计探讨更大的课题:一,如何更大程度地使用组屋走廊空间;二,住户如何尽一分力把组屋灰溜溜的水泥外墙给绿化起来;三,如何透过这样的垂直种植为组屋制造遮阳挡光的自然屏幕,让组屋凉快起来。”

其他获颁红点奖的新加坡作品

Rune可组装智慧办公桌

★设计师:莫子杰

办公桌上内置各种收纳格,再乱的员工都能让桌面保持整洁,改善观感,增加办公效率。这设计可透过磁铁把多张办公桌连接起来,方便一组员工流动办公;几个孩子一起温书或打电动。

FastClic奶水加温器

★设计师:黎兆光

方便携带出门的奶水加温器,能低热加温母乳、解冻冷奶和保持奶水温度三种设置。设计简约大方,还能与手机连接,告知奶水加温完毕。

Tilt吹风筒

★设计师:萧轶彦

专为双手或单手使用不便的人设计,能调整高度和不同角度,从上或下都能吹干头发做造型。

R3 Vac机器人吸尘机

★新加坡 LionsBot International

设计组长:陈威华

团队:谢伟平、罗宝儿、戴伊伶、Rishi Varman与Rithu Varman

能用手机软件遥控的工业级吸尘机,安静、可靠,连最难吸到的墙角都能清理干净。

Passerine永续椅

★设计师:吴国荣

以往,家具坏了就得整张丢弃。但这张椅子的每个部位——椅背、椅垫、椅脚等都能拆下来维修、更换、循环再生,绝不浪费。