一张床垫能承受多少只大象？

你知道一个弹簧能承受多少公斤重量吗？ 一张床褥的寿命又是多少年？ 经常失眠跟人体静电有关？ 视频为你解答。

四星（Four Star）成立于1968年，是本地一家超过半世纪的家用床褥品牌，也是第一家将独立袋装弹簧床褥和防静电床褥垫引入新加坡的公司。这两项纪录收录在新加坡纪录大全（Singapore Book of Records）中。

从最初的纯手工床褥制作，经过不懈创新与发展，至今工厂每日可生产高达200张床褥，再分销到新马、柬埔寨、文莱等地区。除了新加坡零售市场，四星也与本地逾50家酒店业者长期合作，提供最舒适的卧床用品。

四星工业私人有限公司首席执行长林法成。（邝启聪摄）

专注于追求效率与品质的路上，四星不忘初心，秉持“让每个人都能睡个好觉”的经营理念，希望产品能让消费者都拥有一夜好眠。

为此，四星在设计与创新研发方面，历经数代管理者对床褥制作工艺的钻研，成功研发一款具有冰凉触感科技与抗静电功能于一身的床褥垫。四星工业私人有限公司首席执行长林法成说：“这两种科技的结合，四星算是本地首家创举。这些年我们获得不少国际奖项的肯定，这也给了我们持续创新的动力。”

推陈出新 解决失眠

不少科学研究发现，过多的静电在人体内堆积，会导致精神恍惚、烦躁不安、肌肉酸痛、食欲不振、失眠等症状；拥有散热功能以及冰凉触感面料的床褥，非常适合亚洲湿热的气候。四星旗下的Detense ArcticSilk系列床褥便配有抗静电与冰凉触感的床褥垫，可提升睡眠的舒适感。

一站式定制家具服务也是四星积极投入的经营模式。（邝启聪摄）

四星不仅在床褥产品推陈出新，2021年开始也积极投入定制家具行列，推出沙发、餐桌、衣柜等选择。主流消费群体对家具的设计感、个性化、体验感要求越来越高，当客制化设计逐渐成为一种刚需，四星看准潜在市场商机，近年来让品牌形象更年轻化，吸引不少新婚夫妇采购。

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四星将送出五个Chiro Contour Tencel枕头（各价值168元）。

读者可上网并回答一道简单的问题，就有机会赢取奖品。此活动将于11月20日（星期日）晚上11时59分截止。得奖者将于11月22日收到电邮通知，领奖细节将于得奖电邮中详述。

【本文由四星呈献】