设计师借大理石与原木沉稳的纹路与色调，赋予这家居设计低调奢华。更善用这公寓项目的建筑特色，把清水混凝土简约现代的特性，也运用到室内，满足屋主所追求的现代高雅格调。

屋主喜欢自然材质，家居以优雅奢华的大理石与质感清新的原木完美配搭，打造高贵优雅的氛围，自然的材料与温润的色调填满了居住空间。

位于里峇峇利路（River Valley Road）的公寓单位，屋主是50多岁的单身女性，从事金融业。负责室内设计的Atelier Here事务所创办人林方杰说，她的要求是低调奢华，倾向低调的线条和形状轮廓，因为比较不会过时，“我用干净的线条和不同的材质，结合低调与奢华这两个看似矛盾的设计概念。”

床头边的浅蓝色大理石小几，呼应家居的大理石设计元素。（Atelier Here提供图片）

不同纹路与颜色的大面积大理石用于厨房和梳化间墙壁。大理石丰富的纹理变化赋予空间奢华的高级感，大面积材质则为空间注入温和色彩，让柔和与精致在家居设计上取得平衡。设计师同时采用橡木与核桃木橱柜，为家居注入自然元素，再通过小物件，比如床头边的小几，红色的灯和超大吊灯，带出更多色彩。

林方杰说：“挑战是在于如何将这些不同材质融合，又不会显得过火，毕竟这是住家，不是酒店客房。”

室内设计配合建筑特色

这个公寓项目出自著名建筑师科瑞希尔（Kerry Hill），特色是运用清水混凝土（fair-faced concrete），即现代主义建筑的一种表现手法，因其极具装饰效果也称装饰混凝土，基本做法是于混凝土浇置后，不再有任何涂装、贴瓷砖、石材等工序，具体表现混凝土的“素颜”手法。

室内设计上就配合了这个建筑特点，比如有些墙壁、柱子和天花板都是清水混凝土，通过简约风格和不同材质呈现变化，同时满足屋主喜欢的现代高贵格调。

例如，厨房墙壁有一片大面积的深浅灰色纹路大理石，视觉上具有强烈的个性，搭配旁边的清水混凝土柱子，另一边则有橡木橱柜，厨房岛屿台则是核桃木，让不同材质在同个空间“对话”。

厨房的大面积大理石墙壁呈现强烈视觉效果。（Atelier Here提供图片）

用餐区的超大吊灯是室内一大亮点。（Atelier Here提供图片）

用餐区的天花板也是清水混凝土，摆放冰箱的白色橱柜，营造干净利落的视觉效果。餐桌和餐椅都经过特别挑选，木质复古餐桌，及藤制餐椅，恰好跟厨房的线条椅子相呼应。林方杰将原本的白墙，改成浅灰色的混凝土效果，通过这颜色衬托一旁的白色橱柜。此外，用餐区的超大吊灯也是一大亮点，带出家居的现代感。

客厅有日本制造的木质格子桌，跟厨房的线条椅，以及用餐区的藤椅，有异曲同工之妙。

梳化间的大理石墙壁，选了女屋主想要的粉色系，表现女性化的柔和感，同时又有现代感。墙上的圆形陶土灯饰引人瞩目，跟混凝土和大理石材质相呼应。盥洗台采用白色石英石，低调之余也突出墙壁粉色系的大理石纹路。梳化间用来收纳洗衣机的木质橱柜，则增添一份自然元素。

梳化间的粉色大理石墙壁具有柔和感。（Atelier Here提供图片）

主卧室的画作、椅子和亮红色灯为房间增添色彩。（Atelier Here提供图片）

这单位原本有三间房，由于主卧室的其中一面隔着推门连接客厅，屋主不希望一进门就看到主卧室，设计师于是将主卧室改成用餐区，再将另外两间房打通成为主卧室，既保留了宽敞空间，也增加隐私度。

主卧室保留原有的清水混凝土天花板，搭配一面粉色墙壁和另一面白色墙壁，让不同颜色与材质有所对比，而粉色墙壁是屋主所要的。墙上的画作和椅子都是屋主的收藏，连同一盏亮红色灯，为房间增色不少。床头板做成C字形，为的是一进房不会先看到床，不但有隐私，也反映简约几何设计的实用性，特别选有木皮斑点材质，跟衣橱的木质线条纹路相呼应。即连床头边的小几，设计师也没忽略贯彻这个家居的大理石设计元素。

地点：里峇峇利路

面积：144平方米

装修时间：5个月