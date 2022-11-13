从五房式组屋搬到四房式，要如何缩小新旧间的差异感，又如何创造足够的储藏空间，让整体家居在视觉上不觉杂乱？

搬新家，总令人充满期待，不过，“新”并不意味着新家内一切都尽善尽美，尤其是有意无意与旧居比较时，可能在房型、结构、硬装等细节上，新旧间存在落差。弥合这种落差，并让新家成为身心皆能安顿的处所，是室内设计师工作中重要的一环。

室内设计公司Fyner Interior（www.fyner.design）的设计师周志文，在为位于淡滨尼这间四房式组屋的业主设计时，就遇到类似情况。周志文受访时说：“这个单位的主人是一对夫妇和两个活泼的儿子，他们从五房式搬到四房式居室。所以额外的存储成为他们的需要，他们仍希望房子看起来像以前的一样大。”

善用空间储物于无形

因此每个公开区域和卧室都须安排更多存储空间，但是又不能让储物太过“昭彰”，造成视觉上的“阻塞”，必须把存储空间静悄悄地藏匿于意想不到、不喧宾夺主的位置。周志文的处理方式是，在客厅和卧室的平台床内部分别设置长椅和储物柜，让它们成为“翻转式”存储空间，让储物隐于无形，没有抢夺珍贵的平面空间，反而有效利用纵向空间。当然一些畸零角落，也不应该被忽略，周志文在其中一个卧室的衣柜和床中间放置了一张学习桌。

除添加这些实际的构筑，在美学风格上巧加拿捏，也能起到为居室扩容的作用。

镜子和玻璃等反光材质有扩容效果。（Fyner Interior提供照片）

周志文将这个单位的风格设定为斯堪的纳维亚（Scandinavian）风，他认为这种风格的室内设计能让人感到放松、平静，并有机会从日常生活的喧嚣中得到喘息，专注于家庭纽带和愉快的交谈——心灵一旦开阔，家居也将随之打开。

“色调上，我们使用的是浅木色、白色、灰色、米色，以及一种意想不到的芥末色，明艳的芥末色与其他颜色非常相配，尤其是深浅不一的灰色调。”周志文说：“材质的纹理上，我们选择的是针织和羽毛，这些纹样有助于提升北欧式设计的温暖度。”

巧妙重新规划格局

玻璃结构让厨房也聚合在开放空间内。（Fyner Interior提供照片）

软性元素俱足，并不是全部，设计师有时还要在格局上重新规划。在这个家居中，周志文在一处稍动手脚。他说：“我们拆除厨房和饭厅间的墙壁，安装了玻璃面板与平开门相结合的结构，以实现整个家居更明亮和宽敞的外观。”这样的更动，体现了斯堪的纳维亚风的通透、简约和无阻挡的视觉印象。

饭厅的凹槽面板颇有艺术感。（Fyner Interior提供照片）

除此之外，设计师也调整了地面。周志文说：“前任业主使用胶贴类型的强化木地板，移除了这些地板后，地面的不平整导致无法在上面覆盖新的乙烯基（vinyl）地板。为取得平坦的表面，在一些部分上我们使用了矫平（leveling）化合物。”这些细节虽小，但全盘顾及。也是实现家居整体装潢的必要步骤。

这个家居的各区域和房间在统一完整的风格下，表达着各种小意趣。

带有温柔灰色和浅色木材的大门，为每个即将踏足这个家庭的人，带来一种温暖期许。一进门，首先映入眼帘的是餐桌一侧颇有艺术感的凹槽面板，以及一个大型休息区，窗边有一个长长的凸窗（bay window），上面装饰着郁郁葱葱的户外植物。周志文说：“这恰恰利用了住在较低楼层的好处——好像窗外就是户外花园。”

木质调让整个家居弥漫温馨。（Fyner Interior提供照片）

客厅里，木板设计的电视柜利用了低矮空间，有储物的实际用途，同时呼应家居内木质调性。不要轻忽电视柜的设置，很多情况下，它能使整个起居区域变得整洁，同时将视觉引向剩余的宽阔白色墙壁。家具和空间的关系，既对比，亦彰显。

朝向厨房的墙壁被透明玻璃取代，以打开空间，让光线不受阻隔。另外，厨房采用与客厅相同的乙烯基地板，动线和视觉无缝衔接。

其中一间卧室里，有一个相当抢眼的装饰墙——几乎占据一整面墙壁，数块装饰板上镶嵌了钩子，来固定两个孩子珍贵的玩具枪。周志文说：“我们喜欢它的功能，便于孩子们对这些常用宝贝的拿取，并将存储和装饰结合在一起，以其鲜艳的色彩兼作装饰特色，为房间增添个性，使其真正成为独一无二的个性房间。”

玩具枪巧妙为孩子的房间增色。（Fyner Interior提供照片）

卫浴也强调木元素，但以沉稳的深色做底色，明暗互现，制造层次。

地点：淡滨尼

面积：1001平方英尺

装修时间：8个星期

装修费用：5万2000元