二房式灵活组屋单位，披上“秋装”，为从美国回来退休定居的屋主，留住昔日在异乡的美好回忆。小面积的空间规划利落，材质与用色达扩容与添暖效果。

一房一厅，装下绚烂的“秋天”。

这是位于榜鹅北岸的二房式灵活组屋（2-Room Flexi Flat）单位，屋主是60多岁的退休单身女士。她之前在美国新泽西州居住与工作二三十年，回国后希望打造一个属于自己的舒适写意家居。

设计师放大屋主最满意的秋景照片，充作储藏室的墙纸。储藏室有收纳物品的架子和鞋柜。（Free Space Intent提供图片）

负责设计与装修的Free Space Intent室内设计公司创办人兼首席设计师萧文杰说，“我们在讨论设计概念时，她分享在美国居住的故事，还有自己所拍的照片，其中一张捕捉了秋季叶子变金黄色的画面，那也是她最喜欢的一张。于是，我将那张照片放大用作储藏室的墙纸，为住家引入秋意。”

这面有“秋意”的储藏室有收纳物品的架子及鞋柜。

屋主喜欢可使她心情愉快的暖色系，就如秋天换季时所呈现的不同深浅缤纷色调。于是，墙壁选了代表秋天的桃色，设计主题则营造她当年在美国生活的美好回忆。屋主在美国住的有地住宅被大自然围绕，家门外绿意盎然，因此她希望把大自然的氛围带进这个新居。在面积相对较小的组屋单位打造大自然风格家居，盆栽是理想的选择，10多个大大小小的盆栽散置在客厅、用餐区及卧室各角落。

内置家具增储存空间

二房式单位的挑战就是空间，应屋主对家居空间扩容的要求，设计师打掉用来间隔客厅与卧室的一道墙，视觉上更宽敞。窗口改成凸窗（bay window），除了可欣赏到窗外榜鹅尾的怡人海景，也将自然光引入室内，让居室整体更明亮宽敞。窗边设有储存空间的内置长椅，方便宾客到访时有充裕的座位，也增加收纳空间。内置长椅的另一好处是，客厅沙发可选比较省位的两人座，在有限的空间里不显拥挤。

天花板采用白色凹形灯（cove light），有营造高度的效果，比一般吊灯省空间，且白色有平衡墙壁暖色调的作用。

客厅和卧室地板，萧文杰采用浅木色的乙烯基（vinyl），制造更多的空间感。浅木色同时也衬托出这单位设计想要表达的自然元素，有森林的气氛。客厅的咖啡桌和用餐区的桌椅也都以浅木色为主，取得轻盈的视觉效果。灰色是百搭颜色，浅灰色沙发借由靠垫增添色彩。咖啡桌底下的绿色地毯，也符合自然色系主题。

卧室靠凸窗一角的内置梳妆台，其浅木色跟凸窗的橱柜相呼应，梳妆台下方有收纳电线的空间，即连衣橱拉门的设计也达到节省空间的作用。由于屋主喜欢活泼明亮的色彩，设计师为她的内置衣橱选用黄色，萧文杰说：“这个颜色跟桃色最搭，既能带出桃色的秋意，又不会太抢色。原本有考虑绿色，但屋内有不少盆栽，就避免用过多的绿色。”

用餐区可充作办公区，内置橱柜可用来摆放收藏品。橱柜特别选用白色，是为跟墙壁的桃色有反差，同时提供“呼吸”的空间，让屋子不会清一色只有木色。

木色系厨房橱柜搭配地板，开放式架子少了空间的压迫感。（Free Space Intent提供图片）

厨房的橱柜走简约的木色系，设计师原本考虑过黄色，但基于屋子空间宝贵，故选用跟凸窗同款的浅木色，显得较为宽阔，桌面的白色石英石，则与墙砖相呼应。地板是木板纹路的砖，配合橱柜的木色。由于屋主不想要有太多橱柜，因此厨房也采用半开放式架子的设计。

浴室的海洋蓝色系灵感来自单位窗外的海景。（Free Space Intent提供图片）

浴室的颜色截然不同，是代表海洋的蓝色系。萧文杰说，这单位靠近海边，从而受到启发，采用不同深浅的蓝绿色瓷砖，呈现海边、贝壳与珊瑚的视觉效果。内置橱柜是绿松石色（turquoise），跟蓝色系的墙砖互相搭配，盥洗台采用白色桌面有留白之妙，镜子也具储存功能，淋浴间一角有张特制三角椅。

萧文杰说：“设计小单位的挑战，在于将光线引入室内，让居室更加明亮宽敞。相比面积较大的单位，小单位更需要室内设计师的规划，毕竟每个空间都非常珍贵。”

屋里三大主要生活区，即客厅、卧室与用餐区一览无遗，材质与用色温润协调。（Free Space Intent提供图片）

地点：榜鹅北岸

面积：47平方米

设计＋装修：三个半月

装修费：约5万