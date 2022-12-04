这个公寓单位巧妙运用圆弧设计，凸显曲线美，呼应房子所在地中峇鲁的标志性建筑的曲线，可谓相得益彰。弧形用在家居格局与陈设上，不但可柔化空间，且流动灵活地为家注入温度。

西班牙著名建筑师安东尼高迪（Antonio Gaudi）有句名言：“直线属于人类，曲线属于上帝。”他从观察中发现自然界并不存在纯粹的直线。

位于中峇鲁的这个公寓单位，受自然界几乎不存在直线的规律所启发，家居设计处处都是圆弧曲线，跟中峇鲁受保留的标志性建筑曲线相呼应，尽是弧形与曲线的美感。

932设计事务所联合创办人吴国顺负责房子的装修工程。他说，40多岁的屋主从事广告与品牌行业，认同“直线不存在于自然界中”的说法，希望通过有机设计为家居与家具落实这个概念。屋主买下这个单位，因为喜欢中峇鲁一带的怀旧氛围，且从屋内望出窗外，可以欣赏到中峇鲁的天际线，以及中峇鲁熟食中心。

公寓原本有四个房间，但屋主只需要两间，设计师结合主卧室与其中一间房，让主卧室变得更加宽敞；另一间房则与客厅结合，扩大客厅使用空间。

墙面到家具带弧线

弧形元素用在室内设计，能够为空间增添不同质感，可延展视觉效果，提升氛围。客厅多处巧妙运用了弧形设计，凸显曲线之美。比如，电视柜是长椭圆形的，电视墙一端特别露出一小段弧形，与对面挂画的墙面，有异曲同工之趣。

客厅采用圆柱形金属墙灯，两边墙面也都是弧形的。（932设计事务所提供照片／Studio Periphery摄影）

金属墙灯是圆柱形，墙壁的两边都是弧形，而且特地选用橡木，不会显得太橘色或黄色，恰好搭配墙灯。家具从弧形沙发、两张咖啡桌到单椅和单椅上的圆形靠垫，皆展示了曲线轻盈优雅的美学，就连地毯边缘也是不规则的曲线。

弧形沙发后面的边桌是不规则几何形状，与沙发相吻合。（932设计事务所提供照片／Studio Periphery摄影）

弧形沙发后面的边桌是不规则的几何形状，与沙发相吻合，可用来摆放屋主出国时购买的纪念品，边桌上的花瓶也是不规则形状。从格局到陈设，相比四四方方的空间设计，弧形的运用在一定程度上柔化空间的棱角，以流动且灵活的方式，替家居注入温度。

饭厅的桌椅都是圆弧形，餐桌稍微摆斜是为了容纳更多宾客。（932设计事务所提供照片／Studio Periphery摄影）

用餐区同样富有弧形个性，餐桌和餐椅的边都是弧形。由于屋主喜欢邀请亲朋戚友到家用餐聚会，为他们下厨，并希望在厨房烹煮或调制饮料时，可以同时跟宾客互动。因此，屋主无论是做菜或在吧台准备饮料，都能与在客厅和用餐区的客人交流。设计师吴国顺特地将餐桌略微摆斜，是为了能够容纳更多客人，也有较多的活动空间。

主卧室设计的一大亮点，是睡床像是被弧形床头包围着，类似茧的概念展现曲线美，墙上的灯则是圆形。床的方向面向窗外，让屋主一早醒来就可欣赏到中峇鲁天际线的美景。浅灰色衣橱上方的铁架巧妙地“隐藏”了冷气机。

（左图）主卧室设计的一大亮点，是睡床像是被弧形床头所包围。（右图）主卧室的圆形墙灯与浅灰色衣橱与房子的整体设计成一体。（932设计事务所提供照片／Studio Periphery摄影）

厨房浅灰色橱柜搭配深灰色料理台。（932设计事务所提供照片／Studio Periphery摄影）

屋内墙壁选用中性的浅灰色，不会有压迫感。白天不开灯的时候呈现冷灰色，晚上开灯后则是暖灰色。厨房的橱柜选用类似的浅灰色，料理台则是深灰色。橱柜设有大抽屉，方便收纳更多物品。

地点：中峇鲁

面积：120平方米

设计＋装修：六个月