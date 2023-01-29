“循环未来：下一代”展 3D打印塑料 废物有作为

国家设计中心的“循环未来：下一代”展览，所有展品都是用3D打印以回收塑料制成的实体原型，其中有吊灯、椅凳、垂直农场、浮动豆荚等。体现了废料升级为有用且美观物品的潜力，也激发人们改善对待废物的方式。

正在国家设计中心举行的展览“循环未来：下一代”（Circular Futures: Next Gen），枝形吊灯、椅凳家具、垂直农场结构、浮动农场豆荚、格子装饰墙，设计美观。近看，它们其实都是由3D打印总重量超过250公斤的回收塑料制成的实体原型。

这些展品由新加坡科技设计大学（SUTD）旗下建筑智能研究实验室Airlab（Architectural Intelligence Research Lab）负责打造，展示了设计师通过数码设计和先进生产技术，将废料升级转化为有用且美观的物品的潜力。

Airlab新加坡联合创办人兼总监卡洛斯·巴侬将塑料废物转化为实用优雅的设计。（张荣摄）

Airlab新加坡联合创办人兼总监卡洛斯·巴侬（Carlos Banon）教授接受《联合早报》访问时说：“它们是好看的，让塑料垃圾看起来不像垃圾。我们将废物转化为优雅的设计，增加吸引力，才能激发购买欲。”

全球的塑料废物到了2060年预料会增加三倍。从污染海洋和危及海洋生物，到加剧气候变化和社会不平等，塑料废物的问题需要采取紧急行动。Airlab使用的材料，部分来自国家环境局的回收和节省（RecycleNSave）计划中，智能反向贩卖机（Reverse Vending Machines）所收集到的家庭使用的塑料废物（如一次性瓶子的PET塑料），通过3D打印技术转化成可持续性物品。

组屋可有不同的垂直农场

垂直农场可安装在组屋建筑表面，利用充足阳光来种植蔬菜。（张荣摄）

这是Airlab把过去几年的设计方案，落实到日常生活中。以垂直农场来说，可以安装在组屋建筑正面，利用热带充足阳光，种植蔬菜等农作物，以加强新加坡的韧性。巴侬说，社区居民可以收集塑料等废物，打印转化为实际用途。不同组屋区可以有不同的垂直农场设计。Airlab与Netatech合作推出的新加坡第一个高科技垂直农场，就安装在淡宾尼社区一座组屋侧面。这是零净能源农场，利用收集的雨水和微滴技术种植奶白、生菜、苋菜、菠菜等叶菜类。居民未来可到农场购菜。

名为“漂浮”的水槽上的农业实验室，是具有自动灌溉功能的垂直城市农业系统，设计优雅，构造重视可持续性。轻巧而坚固的竹格子支撑着3D打印的生物聚合物槽式花盆网络，并隐藏了养分分配系统。太阳能系统旨在将粮食生产整合到现有和新建筑中，或作为独立结构使用，可以采用从直线到平滑曲线的不同配置，设计非常灵活，可随着环境调整。这也是可在社区开展的项目，让居民参与。

漂浮的农场豆荚设计，适合土地稀少的新加坡，能将本来造成海洋污染的塑料，改为外形看似乌龟的食品生产容器。它具有太阳能与通风系统，能让高达70%的光线穿透，不会进水，可用以种植农作物。Airlab将与国家环境局合作推展这个项目。

漂浮的农场豆荚设计，适合土地稀少的新加坡。（张荣摄）

漂浮的农场豆荚设计，将本来造成海洋污染的塑料改为食品生产容器。（受访者提供）

垂直农场用在建筑物表面实用性大。（受访者提供）

废物升级再造室内空间

Airlab与德铁信可（DB Schenker）新加坡分公司在2018年合作打造“升级再造中心”（The Upcycling Hub），是新加坡第一个采用尖端技术和数字设计流程，将废物重新利用为实用且优雅空间的室内设计。空间的使用者——德铁信可员工利用超过3万个塑料瓶、废弃的纸盒、保丽龙包装和木托盘等，参与设计、3D打印，打造空间，见证了从废物到家具的过程。

巴侬指出，通过数码设计，只要有编写该产品的代码文件，就能以价格不贵的3D打印机打印而成。现场展示设计品的原素材显示其原始状态，未来将实验更多的颜色与线条设计。他说：“各种有吸引力的设计说明了，它们可以立即付诸生产与商用。”看来高档的塑料花瓶，风格很“宜家”，引起相关品牌的关注。

现场展示原素材的原始状态，未来将实验更多的颜色与线条设计。（张荣摄）

外观漂亮的枝形吊灯是用153个玻璃香水瓶与40公斤塑料3D打印制成。（张荣摄）

外观漂亮的枝形吊灯是用153个玻璃香水瓶与40公斤的塑料3D打印制成。6岁起玩代码的巴侬说，除了塑料，他也尝试其他材质，大概有60%到80%的材料可以3D打印。有机材料的3D打印效果并不稳定，反观是塑料耐久，与其让它污染环境，不如赋予新的、更好的用途。他试过3D打印不锈钢空间结构——透气网孔凉亭，获颁2020年度总统设计奖年度设计作品之一。

展厅有3D打印机与打印品，示范不同产品从设计到生产的过程。展览期间，Airlab团队会在现场设计、制造并完成一件作品，以揭示3D打印的潜力，并主办以竹子和可生物降解的3D打印组件的工作坊。

3D打印允许犯错，因为原材料是废物，打印的不合格产品可循环再用。循环的未来环绕着三个关键词：减少、再利用和回收。巴侬说：“3D打印可以创建循环系统，最大限度减少浪费，并提高资源效率，改变我们的世界。它们允许创造定制设计和形状，这是使用传统制造方法可能无法达成的，促使设计师和艺术家探索创新的想法。”

应对气候变化的方案

展览由数码艺术初创公司Artacia策展与制作。展厅另一部分由新加坡科技设计大学毕业生的研究实验室formAxioms呈献，因应未来气候变化，创造了新颖的基础设施和推测性设计解决方案。

Artacia创办人和策划人阿凡蒂卡·马尔霍特拉（Avantika Malhotra）受访时指出，气候变化，尤其是海平面上升的现象，使东南亚沿海一带岌岌可危，尤其是贫穷国家。建筑师与设计师针对不同人口规模，从建筑结构着手构想，并从社群出发去实践。

Artacia创办人和策划人阿凡蒂卡·马尔霍特拉与新科大毕业生研究实验室formAxioms的推测性设计构想合影。（张荣摄）

阿凡蒂卡认为，建筑师和下一代设计师在他们提出的七个解决方案中表现出坚韧和毅力，具有可扩展性、高效性和多功能性。

formAxioms设计开发了虚拟实境（VR）空间，让访客戴上VR耳机，与这些设计方案互动，体验利用科技，以永续与循环为大原则的未来的可能性。新科大毕业生陈玉刚的方案中，藻类与二氧化碳可作为建筑材料来开发。

“循环未来：下一代”展览

即日起至4月9日

上午9时至晚上9时

国家设计中心一楼大堂

（111 Middle Rd S188969）

入场免费