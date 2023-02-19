室内设计师的半独立式洋房 回归根本着眼大自然

看尽各流派，掌握各种风格的室内设计师会如何设计自己的家？萧文杰的三层楼半独立洋房，从选材、用色到家具，回到根本着眼大自然。

日常生活就是灵感的泉源，生活中的小观察都可能是创意。萧文杰经过鱼店看到造景鱼缸受启发，在新家打造了水陆造景鱼缸，将自然元素引进家居。

这个位于盛港的三层楼半独立式洋房，是Free Space Intent室内设计公司创办人兼首席设计师萧文杰与太太的新家，两人育有一名11岁儿子。

萧文杰说：“很多室内设计师在装修自己的屋子时，都会面对同个问题。我们看到不断变化的潮流，也一直在吸收最新的元素，喜欢的东西太多了，有时反而会倾向简约和干净的风格，就如很多服装设计师会穿简约黑白色搭配的衣服。”

萧文杰喜欢怀旧复古，色彩缤纷的风格，太太则倾向简洁大方的北欧风格，因此需在两人的偏好中找到平衡。幸好，夫妻俩都喜欢大自然，这成为家居设计的贯穿元素。

水陆造景鱼缸是亮点

新家的设计焦点就在客厅与饭厅之间的鱼缸。萧文杰谈到鱼缸的灵感时笑说：“儿子在太太开的音乐学校学吉他。有一天，我在等儿子下课时，逛经一家鱼店，看到它的鱼缸展示，我觉得那可以是个很时尚的家居设计元素，而我正想把大自然带进家里，于是请园景设计师打造水陆造景的鱼缸，里面有植物、水、鱼，营造和谐的环境，重点是里头有一块木头，木头上的植物会一直长大，待植物长到天花板时，视觉效果会更鲜明。”

客厅与饭厅之间的鱼缸是屋子的设计焦点，用餐区吹制玻璃灯饰有如花朵，8英尺实木餐桌增添气派。（萧文杰提供图片）

有别于一般靠墙的鱼缸，这个鱼缸是三维的，能够从更多角度观赏，同时可区隔客厅与饭厅。

整体设计带木元素，充满大自然气息。（萧文杰提供图片）

长8英尺，桌边呈不规则曲线的实木餐桌，由雨树木头制成，那是萧文杰到实木工厂挑了许久才找到的心仪餐桌，“喜欢它的纹路和颜色，它也是独一无二的桌子，就像树上每片叶子的纹路都不一样。”

屋子设计处处显露大自然风采。

客厅地板，从原本的深灰色大理石，换成类似大自然的沙那种浅褐色大理石。墙壁的中段有木纹墙纸，突出木的元素。电视墙面选用的瓷砖（porcelain tile），具有天然石材的质感和色差少的优点，带点绿色、蓝色和褐色，如同翡翠的自然颜色，富层次感。天花板贴上木色墙纸，搭配实木餐桌，制造有如被大自然拥抱的氛围。餐椅特地挑选复古又摩登的浅木色，以突出深木色的餐桌。

客厅饭厅灯饰皆有特色

家具同样带大自然主题。

饭厅的一组吹制玻璃灯饰，有栗红色、象牙色、绿色、褐色，有如朵朵花朵般悬挂在用餐区，带来色彩与生气。

客厅的两个木制旋转灯饰，让萧文杰联想到贝壳，照亮着两张树桐小咖啡桌，衬托代表大自然色彩的深褐色沙发。客厅的凹形灯（cove light）可变化出彩虹色，屋主可选择符合当下心情的颜色，营造不同氛围。

客厅的木制旋转灯饰酷似贝壳。（萧文杰提供图片）

开放式厨房有半椭圆中岛，方便朋友到访时可在那里取水和洗杯。

二楼是萧文杰的“私人空间”，有他的玩偶收藏。（萧文杰提供图片）

房子二楼是萧文杰最喜欢的“私人空间”，有橱柜展示他的玩偶收藏，“我一上楼就可以看到它们，又有沙发和茶几，可在这里休息，像是我自己的空间。”这里还有橘色的唱碟，播放他喜欢的1990年代英式摇滚歌曲。

主卧室的天堂鸟图案是一大亮点。（萧文杰提供图片）

主卧室天花板很高，萧文杰为太太打造了一个小阁楼，让她能够储藏衣服和包包等物品。床头的图画，是他上网搜索得来的，他把满意的天堂鸟图样打印成墙纸，为睡房注入大自然气息。

主卧室的浴室简约明亮。（萧文杰提供图片）

主卧室有步入式衣橱，浴室设计简洁明亮，他说：“太太要求浴室一定要够明亮，因此墙壁用了瓷砖，制造如同云石的自然奢华效果，搭配木色地砖，延伸大自然主题。”

地点：盛港

面积：204平方米

装修费：约50万至55万

设计＋装修：5个月