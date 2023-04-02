用亮色系驱走中世纪的黑暗，摩登的中世纪风格在三房式组屋单位柔美呈现。

这个位于大巴窑的三房式组屋，通过丰富的色彩和时尚的风格，展示家居的朝气与活力。

屋主是一名从事教育工作的30多岁单身女性。负责室内设计的Free Space Intent设计师钟欣蕾说，屋主喜欢中世纪风格，该风格的元素一般包括带红的木色，弧形设计，还有比较暗沉的绿色等。为营造复古氛围，钟欣蕾将色调调亮，为屋主打造亮色系的中世纪摩登风格。

客厅原有的旧式大门，跟储藏室和房间的门都采用粉红色系，为家居增添一份柔和感。客厅靠近大门的鞋柜，选用带红色的木框，搭配绿色的弧形门，带出中世纪的复古感，同时跟电视机另一边的橱柜形成对称的设计。电视墙面通过绿色和黄色的半圆型图案，带出中世纪的摩登风格，留白部分则提供呼吸的空间，让客厅看起来不会有过多的颜色。此外，客厅也安装了聚光灯，为空间营造气氛。

小厨房用色落足巧思

三房式组屋的厨房偏小，加上屋主不须要经常下厨，因此厨房走开放式设计，有助放大空间。L形的厨房中岛，桌面是如同大理石纹路的灰白色石英石，搭配绿松石色（turquoise）橱柜，清新明亮。地板选用由四片花图案组成的地砖，类似现代土生华人风格的地砖，红白线条的花纹带有复古元素又不会太缭乱，恰好用来划分厨房空间。

风格明亮的L形厨房中岛。（Free Space Intent提供）

厨房橱柜和墙壁大玩颜色组合，一边有深中浅粉红色的上橱柜，另一边的墙壁采用不同深中浅绿色马赛克瓷砖。钟欣蕾说：“屋主认为，如果两边墙壁都采用同样一组的深中浅绿色砖块，会显得有些乏味。”

厨房两边的墙壁，有不同的深中浅绿色马赛克瓷砖，搭配绿松石色和粉红色橱柜。（Free Space Intent提供）

房间改装成宽敞的步入式衣柜。（Free Space Intent提供）

厨房的黄色水管是一大亮点，钟欣蕾说，一般人会将水管藏起来，有的选择用木板框起来，但那会使空间显得更窄小，因此她干脆突出水管，漆上鲜艳的黄色，为厨房增添趣味。

由于屋主只需要一个睡房，要求将另个房间改装成步入式衣柜，设计师于是打掉客厅与房间相连的墙壁，把一边做成电视机橱柜，另一边则是步入式衣柜和镜子。

厕所的趣味设计

这个单位的厕所有别于一般只具功能性的，厕所结合了多款设计元素，单是墙壁就有两种墙砖。钟欣蕾指出，淋浴间的墙壁是马赛克瓷砖，这类砖块不适用于大面积，因为较难清洁和保养，视觉上也容易令人眼花缭乱，因此只用于一面墙。另一面墙则选用颜色较低调的浅米白色和灰色的砖块，酷似砖块游戏（brick game）的形状。地砖则类似拼图形状，搭配显眼的亮黄色水管，整体设计擦出多元火花。

厕所不同的墙砖配搭趣味地砖，显眼的黄色水管构成设计的一部分。（Free Space Intent提供）

设计师为了让厕所更宽敞，敲掉马桶与淋浴间的墙壁，把盥洗盆移到厨房的尾端，还特别选用了圆形盥洗盆，跟厨房的四方形盥洗盆有所区分。圆形盥洗盆跟上方的大圆形镜子相映成趣。厨房摆放洗衣机一端的墙面挂有9九张小图，点亮单调的角落。

圆形盥洗盆跟圆形镜子相映成趣。（Free Space Intent提供）

洗衣机旁边挂有九幅清新小图。（Free Space Intent提供）

屋主喜欢邀请朋友到家小酌，因此厨房装了三盏有玫瑰金边框的聚光灯，营造类似酒吧的氛围。此外，厨房中岛上方两盏分别为粉红色和黄色的花盆灯饰（Flower pot lamp），是丹麦设计师维尔纳潘顿（Verner Panton）的作品，照着两张不同颜色的高脚椅，反映屋主倾向缤纷有趣的颜色喜好。

厨房中岛的灯具与高脚椅反映屋主喜欢缤纷的颜色。（Free Space Intent提供）

主卧室特点之一是半墙设计，即墙面上下分两色。钟欣蕾说，近年来流行半墙的复古风格，一般是青色搭配白色或浅米白色，她选用屋主喜欢的黄色配搭浅米白色，层次鲜明。睡房一角原本有个尴尬的空位，设计师利用定制的书架填补了该空位，运用木色、黄色和绿色的颜色组合，让书架显得时尚。粉红色房门与房里的黄色和绿色取得协调，同时也呼应大门的粉红色。

主卧室的半墙设计带出复古风。（Free Space Intent提供）

地点：大巴窑

面积：62平方米

装修费：约8万1000元

设计+装修时长：6个月