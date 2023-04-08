亲生物性提升洗浴体验

对现代人来说，洗澡不仅是为了卫生，在一天漫长工作后，洗澡给我们放松时间，给自己充电。越来越多的人在浴室的设计中寻找摆脱常规的空间，让洗澡也可以成为一种更愉悦的体验。考虑到墙面的覆盖物、瓷砖颜色或是不同的纹理，在淋浴室中是一个可以让浴室本身与不同情调和气氛相结合的选择。室内设计专家建议不同素材，让浴室空间变得与众不同。亲生物性（biophilia）的好处已经被科学证明，植物和其他自然元素有助于为我们提供幸福、健康和情感寄托。当绿植、石块等摆设或装饰与沐浴相结合时，它会给身体和心理都带来积极的体验。另外，当浴室在房间中占据突出位置时，可以在保持公共空间与私密空间连接性的同时，营造独特的“过渡”空间，因此可以使用半透明或是可渗透的元素，例如镂空花砖，这足以改变整个沐浴环境，让洗浴变得更有趣味感。还有，考虑到人工光线可以为沐浴带来不同的氛围，光线可以适当被“添加”颜色，或者可将照明设置在非常规的区域，如壁龛中，让空间增加更多光影，跳脱一般沐浴感受。