发挥创意，渔网也能变椅子。

海洋环境的保护问题，是近年来全球关注的热点之一。在设计界，设计师同样不遗余力将海洋环保与科技艺术相结合，从那些看似无用的海洋垃圾，找寻作品创作的灵感。

比如，瑞典设计工作室Interesting Times Gang利用回收的渔网，经由3D打印技术，创作了一张特别的椅子。

这款属于“Kelp Collection”系列之一的家具，是为米其林星级厨师尼克拉斯（Niclas Jonsson）与丹尼尔（Daniel Hoglander）在瑞典斯德哥尔摩的餐馆Black Milk Sushi而专门设计。

厨师对椅子的要求是，有一些跟餐馆主题一致，但又不太普遍的元素。于是，设计师从当下的海洋与气候危机寻获创作灵感，利用从斯堪的纳维亚半岛和欧洲各地回收的渔网与木纤维的材料组合，进行3D打印创作，希望借此引起公众关注不合理的捕鱼方式，加上海洋温度上升，所导致的海底森林趋于踪灭的危机。

设计工作室设计总监亚历山大（Alexander Westerlund）说，他希望通过设计带来如同海带在水中不断摇摆的感觉，给人一种置身海底世界的印象。

特别的是，由于椅子材料的可持续性，可任意改变形态或重塑为全新物件，如当作家居的椅子，应该也会受欢迎。