立于大地，贴近大地是这栋大洋房的设计理念。材质、色彩，甚至是家具形状，都与大自然有所连接，在暖暖的氛围里营造日月星辰的意象。

生活的诗意，可源自家居空间的设计巧思。

这栋位于新民路一带占地600多平方米的半独立式洋房，屋主是育有一对子女的40多岁夫妇。负者室内设计的Metre Architects事务所创办人温俊源最大的挑战，是如何给这宽敞的空间增添层次。他主要运用自然材质和圆形美学替屋主打造富有诗意的日常生活场景。温俊源说：“天然材质像一幅幅大自然的画作与人工材质相搭配，让室内生机勃勃，也让人勾起心目中的日月星辰，千山万水。”

石灰华与砂岩的应用

在客厅，温俊源用石灰华（travertine）和砂岩（sandstone），引入自然元素。他本身很喜欢富有个性纹路的砂岩，这种材料的纹路有的像山、有的像海浪或木纹。一般上石灰华是有地住宅较受欢迎，也是较为普遍的材质，常用在电视的墙壁，砂岩就比较独特而少见。设计师在客厅沙发后方的两道墙壁选用了砂岩，电视墙则是石灰华。

客厅有两个主色调，即沙发和墙壁的褐色，灯槽与咖啡桌的黑色。所谓少即是多，通过色调控制，结合不同材质，呈现视觉层次，胜过太多太零碎的颜色组合。类似南瓜色的Ｌ形沙发，搭配两张深橡木色单椅，构成深浅颜色的变化，如果单色就显得过于单调。

特制的咖啡桌有一黑一白带光泽的反光桌面，墙壁的石灰华和砂岩则是不反光的表面，说明设计师对光线讲究平衡。如果有太多反光面，容易令人头晕目眩，如果完全都是不反光面，又太过沉闷。

客厅与用餐区上方，有两条黑色的灯槽，地上则有一条长毯从客厅一路铺到用餐区，通过上下的直线条联系起两个空间。

两条黑色灯槽与地上的长毯，从客厅延伸到用餐区，联系起两个空间。（Metre Architects）

圆形圈起室内的温暖

圆形在家居设计蕴含丰富情感和多变的视觉形态。在华人传统观念中，圆形寓意圆满，能带给人温暖、幸福的感觉。

圆形是这栋洋房的设计主轴之一。大门外有特制的圆形黄铜门把，推门而入，砂岩墙前一盏圆形吊灯散发的柔光，有如日出洒入居室中，诗情画意。

砂岩墙前一盏圆形吊灯散发的柔光，有如日出洒入居室之中。（Metre Architects）

客厅的圆形吊灯，照亮着圆形咖啡桌。此外，沙发后方的摆设柜有个可移动圆盘，种着一棵向上生长的植物，跟垂下的吊灯相映成趣。

用餐区的覆布墙面，有两个圆圈设计，大圆圈如同太阳，小圆圈像是月亮，任凭想象力游走在“太阳”与“月亮”之间。这里的水晶灯设计也别具匠心，垂直的部分像是树枝，圆形的水晶有如云朵般，漂浮在“太阳”上端。

用餐区的覆布墙面，有两个圆圈设计，大圆圈如同太阳，小圆圈像是月亮。（Metre Architects）

水晶灯有如云朵般，漂浮在覆布墙面的大圆圈设计“太阳”上端。（Metre Architects）

设计师在用餐区采用柔和的覆布墙面，是考虑到屋主跟亲友用餐聚会时，布料材质有吸收声音的效果，有助营造更温馨的用餐氛围。覆布墙面采用两种布料，一种是受和服启发的松木花案，另一种是较低调的米色布料，两者之间互相平衡。

引人瞩目的黑核桃木餐桌，是长3.5米的完整实木，因为屋子空间很大，如果家具太小件不够分量，容易被“淹没”，缺乏实质的带动空间的设计功能。

厨房的黑白桌面，呼应客厅的黑白咖啡桌，并展示如同叶脉纹路的视觉效果。墙壁采用珍珠白的马赛克瓷砖，呈现不同质感。

厨房的黑白桌面，有如同叶脉纹路的视觉效果。（Metre Architects）

由于主卧室空间很大，设计师用竖纹压花玻璃营造一幅水帘的意象。三盏吊灯酷似瀑布的石块，引入自然元素。

主卧室的竖纹压花玻璃，营造一幅水帘的意象。（Metre Architects）

孩子们的卧房，采用一深一浅的木纹层压板材质，并刻意将木纹横摆以仿效一楼砂岩的纹理，让各个空间有机联系在一起，遥相呼应。

儿子的卧房采用深色的木纹层压板材质。（Metre Architects）

装修时长：约9个月