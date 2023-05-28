欧式家居的典雅与高贵

欧式风格家居讲求典雅不露的华丽。整体用色沉稳，家具大气且在细节中带出复古情怀。

欧式风格的家居，追求典雅中透着高贵，深沉里显露豪华。

这个位于菜市（Chai Chee）的五房式组屋。屋主是约40多岁的夫妻，丈夫是飞行员，太太是家庭主妇，两人育有一男两女。

负者室内设计的Free Space Intent室内设计公司副总监罗钦豪说，女屋主喜欢欧式风格，男屋主希望屋子有更多的空间与光线。设计师扩大其中一间睡房的空间，把房间的墙壁往外移，改成主卧室，同时利用透明玻璃折门让更多光线透入，解决了房间原本较阴暗的困扰。

罗钦豪考虑到从用餐区靠近睡房，因此在主卧室、用餐区和客厅都选择有如大理石纹路的同样地砖，取得统一效果，整体也显得较为大气。主卧室有内置衣橱，女屋主要求墙壁刷上粉红色，配有白色木条框设计，除了可加强视觉效果，也恰好能够搭配房里的灰白色系。房内选用深浅双层窗帘，营造层次感。

主卧室的粉红色墙壁配白色木条框设计，可加强视觉效果。（Free Space Intent）

灰白主色调背景突显摆设品

整间屋子以干净简洁的灰色和白色为主题，因为屋主想突出丰富的收藏品。但是，屋主也喜欢高调的颜色，设计师因此建议他们“收敛”颜色部分，只在局部采用高调色彩，同时借收藏品带出色彩，以取得整体的和谐。

主卧室利用透明玻璃折门引入更多光线。（Free Space Intent）

客厅的灰色大门，一边是耀眼的蓝色鞋橱，另一边则展示了屋主从欧洲各地搜购而来的碟子。罗钦豪说：“特地将收藏品集中在一面墙上，才不会显得太凌乱影响整体空间。”客厅用了纱布窗帘，一方面是当阳光照射时不会太刺眼，营造柔和飘逸的视觉效果，另一方面则可让客厅依然透光明亮。

大门一侧展示了屋主从自欧洲各地收集而来的碟子。（Free Space Intent）

欧式风格注重线条和格局的精致、优雅，渗透着一种奢华、典雅的气质。墙壁的一大特点，是有四方形和长方形的白色木条框设计，上下分隔，左边三个区块划分出用餐区，右边两个区块则是客厅。这些区块跟对面墙壁的同样设计，形成镜像效果，给人一种复古的奢华质感，为室内空间打造点睛之笔。

欧式家具风格追求高贵、典雅。用餐区有欧式风格的高背椅，搭配可以延伸的餐桌，方便有客到访时展开使用。黑色吊灯是屋主从之前的屋子带过来，在灰白主题色系中额外突出，给空间营造高贵优雅、浪漫奢华的氛围。

客厅沙发是有机弧形，罗钦豪指出，经典的欧式沙发一般体积偏大，会占据太多空间，“餐桌椅倒是可以选大件的，因为一家人一起用餐，比较多人使用，相比之下，客厅沙发比较少人用，于是挑了较为轻巧典雅的款式。”

用餐区有欧式风格的高背椅。（Free Space Intent）

此外，欧式家具的另一特点是有金线、金边线条，展示华丽的细节。这个单位的沙发就有金色的底层设计，跟电视机的金色脚架相呼应。沙发的缤纷坐垫，则带出屋主喜欢的颜色元素。

客厅沙发的有机弧形不会占据太多空间。（Free Space Intent）

高调的颜色

从客厅的鞋柜到厨房橱柜，巧妙地用了高调夺目的蓝色。厨房橱柜主打夏克风格（Shaker style），这种在19世纪中出现在美国的设计风格，以简约，着重实用性为主，至今仍受设计界欢迎。

厨房台面和墙壁分别采用白灰瓷砖和马赛克，有缓和橱柜上下蓝色的视觉作用，让厨房的整体颜色不太单调。干湿厨房利用不同地砖划分，干厨房沿用了客厅的灰白色地砖，湿厨房则采用木纹地砖。

厨房主打高调的蓝色。（Free Space Intent）

共用浴室里盥洗盆的柜子也是采用夏克风格，橱柜的金色手柄，呼应了客厅沙发与电视机脚架的元素。墙上挂有屋主的三维摆设品收藏，为卫浴增添趣味。

共用浴室的盥洗盆柜子采用夏克风格。（Free Space Intent）

装修时长：约三个月

费用：约14万元