斯堪的纳维亚风格家居

要打造斯堪的纳维亚风格的家居，除了结构调整，也要在光线、空间、素材、色调等环节上巧用心思，才能让所有元素融合营造出一种具凝聚力的斯堪的纳维亚美学——轻盈、通风、令人愉悦。

以斯堪的纳维亚（Scandinavian）为代表的家居装修风格持续受到欢迎，在高压高速都市环境中，这似乎是能带来宁谧纾解感受的一种风格。

本地室内设计公司The Interior Lab的设计师杨名莉（Sophia Yeong），为这间五房式组屋设计时，因地制宜融入斯堪的纳维亚风格。

不受潮流束缚的空间杨名莉说：“屋主要求一个经典舒适的家庭住所，能经得起时间考验。我提义采用斯堪的纳维亚设计风格，创造出一个无潮流束缚且自然时尚的空间，并加入一些独特元素展现个性。”