斯堪的纳维亚风格家居 订户 王一鸣发布 / 发布 / 2023年6月4日 5:00 AM 斯堪的纳维亚风格增添家居的宁谧纾解感受。（Daniel Koh Photography提供） 有可变动性的家具，可随喜好移动更新。（Daniel Koh Photography提供） 斯堪的纳维亚以简洁线条、简约、极简主义为特点。（Daniel Koh Photography提供） 开放式厨房适合现代人生活节奏。（Daniel Koh Photography提供）字体大小:小中大要打造斯堪的纳维亚风格的家居，除了结构调整，也要在光线、空间、素材、色调等环节上巧用心思，才能让所有元素融合营造出一种具凝聚力的斯堪的纳维亚美学——轻盈、通风、令人愉悦。以斯堪的纳维亚（Scandinavian）为代表的家居装修风格持续受到欢迎，在高压高速都市环境中，这似乎是能带来宁谧纾解感受的一种风格。本地室内设计公司The Interior Lab的设计师杨名莉（Sophia Yeong），为这间五房式组屋设计时，因地制宜融入斯堪的纳维亚风格。不受潮流束缚的空间杨名莉说：“屋主要求一个经典舒适的家庭住所，能经得起时间考验。我提义采用斯堪的纳维亚设计风格，创造出一个无潮流束缚且自然时尚的空间，并加入一些独特元素展现个性。”请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 家居设计 室内装修 室内设计 爱马仕全新家居系列 居室彩色混搭提升情绪