风景如画的港湾地带，往往是让人向往的居所选择，这个优雅的港湾公寓单位以“圆满”作为装潢设计主题，沉浸于迷人的港湾景色之余，身心也住得圆满。

这是Corals at Keppel Bay一个3300平方英尺的全新四房公寓，与市场上其他新的同级公寓相比，除了房间的大小都很宽敞之外，最大的卖点是有无敌港湾景色，单位处于二楼，面向东南，落地窗造就了十足的采光，从户外照入的明亮自然光增添了公寓的宽敞视觉，与户外蓝天白云和港湾连为一体，感觉特别爽朗。

圆圆满满负责这个单位设计工程的是Designworx Interior Consultant Pte Ltd，其设计总监兼创始人陈秀霞受访时说，这个公寓单位的设计主题为“圆满”，室内各处都被“圆满”的概念贯穿。她说：“受东方圆满家庭概念的启发，我们选择了圆圈，因为它是和谐与完美的吉祥微妙象征。静态的圆圈出现在整个单位，通过定制的圆形墙镜和反光天花板等设计特色和元素，从私人电梯大堂到客厅饭厅，以及卧室，都被圆满的设计概念贯穿。”



陈秀霞受汉字动态笔划的启发，将圆满的概念以墙壁艺术和圆形餐桌等形式和实物展现出来，她希望呈现的感觉是，一种象征着团结团圆和谐的家庭联系，尤其是在一个一览无余的蔚蓝海水和进进出出的游艇视野中，室内家中的一切都安详和谐美好，也有一种为生活的各种挑战做好准备的寓意。