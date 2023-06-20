多功能AI智能家电 让你畅享未来简单生活

新时代智能家电，结合科技、健康与时尚于一体，为用户带来更加简单轻松的生活。

中国首屈一指的国际家电品牌美的（Midea），配合公司入驻新加坡市场15周年庆，推出了一系列尖端AI多功能家电产品，从革命性的空气系统，到创新的冰箱和融入洗衣机装置的洗地机器人，通过科技来解决生活痛点。

美的5D空间站 全方位管理室内空气



可站立或挂壁的美的AIR 5D空间站是一种超越传统的空气系统，通过智能科技，从湿度、气温、风速和空气品质全方位提升屋内空气的素质，使室内更加宜居。

炎热的岛国气候，使冷气机不可或缺。但是，冷气吹久了，室内空气变得不流通且过于干燥，容易引发皮肤干燥、鼻塞、流鼻涕、喉咙干痒等“空调病”。

多功能的空间站，也是个加湿机，可供7.5小时的连续加湿。独特的水箱，内部采用专用涂层，防止污垢和杂质的积聚，确保即使长时间使用也能保持清洁和卫生。

阴雨连天的时候，比衣服晒不干更可怕的是，潮湿的室内催化霉菌加速繁殖，危害健康。这时，空间站便可发挥除湿机的功能，保持空气干爽。

美的AIR 5D空间站集除湿器、加湿器、冷气机、空气净化器和风扇等诸多功能于一体。（图/美的提供）

它还拥有空气净化功能，凭借强大的正负离子空气杀菌技术，去除PM2.5等有害颗粒物，从而提供健康的鲜氧。以一个20至25平方米大的空间为例，（大约就是四房式新组屋的客厅加饭厅的大小）美的空间站在20分钟内即可净化，去除高达95.5%的PM2.5等有害颗粒物，经过2小时，病毒消灭率更高达99%。

空间站操作便捷，用户可以通过美的手机应用和语音命令调节室内微气候，还能选择华文或英文指示，甚至是能以广东话的方言给予语音命令，并可播放音乐，增强整体的用户体验。

智能WashBot 结合洗衣机和扫地机器人



除了清净的空气，室内的整洁也是健康家居生活的必备条件。人工智能驱动的洗衣机可进行居家干洗和烘干衣服，还结合了扫地机器人，让你在家务清理上带来无比便利。

安装简易的WashBot洗衣机，彻底颠覆衣物的护理，通过纳米蒸汽渗透到衣物纤维，进行低温轻柔的干洗，让丝绸羊毛等精细织物的清洗变得简单便利。

这款智能WashBot的独特之处在于洗衣机与扫地机器人二合一的配置。（图/美的提供）

WashBot还配备了一个可以拖地和吸尘的机器人，凭借先进的技术和精准的清洁路线，自动清洗地板。当机器人停靠在洗衣机下方时，可以将其水箱注满或清空，并保持基站和拖布清洁无异味。为防止滚轮缠结，该机器人配备了自动剪发功能，可自动剪掉滚轮周围的毛发，无需手动清洁。

新型冰箱免接触技术 轻轻碰触即可打开



美的主打时尚便利的家电，也体现在了厨房不可或缺的冰箱。

旗下的品牌东芝（Toshiba），推出了631系列新型冰箱，最独特之处是感应式的冰箱门。这项东芝专利的iTouch技术，解决了烹饪时手忙碌或手肮脏不便的尴尬，只要用手背或手肘，甚至隔着衣服用身体的任何部位轻轻碰触，冰箱门即可自动打开。

东芝631系列冰箱只需轻轻触碰就能打开冰箱门。（图/美的提供）

这款冰箱还提供充足的存储空间，同时保持纤薄的外形。通过使用独特的隔热材料，它实现了令人难以置信的容量，同时厚度仅为普通冰箱的三分之一。

美的新加坡15周年庆 不忘回馈社会



美的一直努力实现“科技与时尚”的品牌价值，以领先的技术，让消费者在使用家电时能够体验时尚和便捷。

美的新加坡公司总经理黄顺亮说：“我们的最新系列注重实用性和便利性，旨在提升用户的居家体验，为生活空间带来全新水平的舒适和轻松。”

为配合新加坡分公司的15周年庆，美的与西南社区发展理事会二度合作向五家疗养院捐赠了共68件家电，包括冰箱、洗衣机、扫地机器人、吸尘器等相关产品。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（中）受邀见证美的新加坡15周年的新蓝图。（图/美的提供）

受惠的疗养院包括仁慈疗养院、回教传教协会养老院、职总保健疗养院（裕泉）、职总保健疗养院（裕廊西）和圣路加乐龄关怀中心。

跟去年不同，公司今年让疗养院提出对产品的具体需求，再针对性地捐赠家电，例如微波炉在疗养院中被用于加热食物，提供方便和高效的餐饮准备服务；扫地机器人通过自动化的清洁任务，提高了工作效率。

新陈列室展示未来居家生活



美的新加坡即将在今年7月正式搬迁新销售公司，产品区域将展示公司旗下的尖端AI智能家电产品，让公众体验未来的居家环境，将科技、便利、健康与时尚完美融合。

新销售公司占地1400平方米，将集合产品展示区、客户服务中心、维修仓库、产品更换中心和员工办公室，为顾客提供更好的产品体验和售后服务支持。

欲了解更多信息，请浏览官网 。地址：New Tech Park, 151 Lorong Chuan, #04-05, Singapore 556741（从7月开始营业）。

【本文由美的呈献】