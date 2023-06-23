重现多美歌昔日景象　淡马锡店屋开创意生日趴

位于乌节路多美歌的淡马锡店屋（Temasek Shophouse）本周迎来开张四周年“生日趴”庆祝会。活动邀请本地艺术家共襄盛举，透过该区早年的印度洗衣晾衣景象，旧电影墙和永续艺术品，了解在地文化。老店屋延续一贯推动向善向好的宗旨，和特需人士合作，发挥无限创意。

位于多美歌地铁站附近，隔邻紧贴着麦唐纳大厦的淡马锡店屋（Temasek Shophouse）将从6月23日（星期五）至7月2日（星期日）举办为期10天的“生日趴”活动，庆祝开张四周年。生日趴有“经典电影” “彩布飞扬” “垃圾七十二变宝物”等精彩设计元素。届时，公众能在由《曼波女郎》《空中小姐》《狮子城》《星星月亮太阳》《情场如战场》等近百款国泰彩色戏桥（电影宣传单）所构成的打卡墙前自拍，穿越新加坡电影的黄金时代。淡马锡后院也将挂上由一群特需人士染制的布匹，重现早年多美歌一带的露天印度洗衣晾衣场景。



由淡马锡信托基金会（Temasek Trust）管理，淡马锡店屋2019年6月3日开放给公众，是一栋透过鼓励、提升、推动向善向好的倡议来产生社会影响力（social impact）的中心。店屋在过去四年举办超过百多项活动，包括采用便利店的形式，灵动活泼，不说教地提供日常生活中有效除废减塑方式，并赢得总统设计奖的环保永续展“[不太]便利店”（The [Not So] Convenient Store）。店屋里的“Foreward”咖啡座也是一家扶持弱势的社会企业，聘雇不同程度的身心障碍与特需人士。

“淡马锡店屋4周年生日趴”（Temasek Shophouse Turns 4）由经营新加坡国家美术馆精品店“Gallery Shop by Abry”，以及将中国精品品牌“上下”（Shangxia）引进新加坡的精品零售企业Abry举办。双方因对社会影响力和永续发展抱有相同的信念而联手协办这次的活动。