四房式组屋单位打开窗可见花柏山景是大优势。房子设计重点在立柱，设计师运用不同面料改变客厅两大柱子，赋予家居时尚又独特的美感。

现代风格的家居，注重居室空间的布局与功能的完美结合，讲究其中的美学和搭配元素。

这个位于武吉宝美（Bukit Purmei）的四房式组屋单位，屋主是一对30多岁的夫妻，丈夫从事金融业，妻子经营面食店。两人都看上这个单位可以望到花柏山风景的优势而买下。负者室内设计的Metre Architects事务所创办人温俊源说，屋主喜欢现代风格的家居，立柱的设计是亮点之一。

独特的云石纹路砖，将家居的柱子变成设计焦点。（Metre Architects）

改变立柱功能 增添时尚感

第一个是客厅的立柱，设计师运用两种不同的面料将它盖住，把它转化为客厅的焦点。一边用绿色带云石纹路砖，另一边则是跟沙发同样的布料。云石纹路砖能够衬托复古风格的地砖，但如果都用砖块，视觉上会太重。另一个是摆放神台的立柱，年轻屋主不喜欢传统的神台，因此设计师采用时尚风格，将神台安在柱子上方，配有抽屉可存放供品。

神台安在柱子上方，配有抽屉可放供品。（Metre Architects）

客厅没有安装电视机，而是用投影仪，于是沙发摆放在面对墙壁的位置，方便屋主坐在沙发上用投影仪看电影。夫妻俩属于好客之人，喜欢邀请亲朋戚友到家做客，因此客厅和用餐区需要更多空间招待宾客。温俊源特地为屋主设计的餐桌，特别之处在于桌脚有滚轮设计，让屋主可以随心移动餐桌的位置，增添了改变用餐区格局的自由与灵活性。

餐桌的桌脚设有滚轮，让屋主可以随心移动餐桌的位置。（Metre Architects）

设计师在客厅靠近窗口的一边，打造了一个小工作空间，配有两张椅子，屋主办公或看书时，能望出窗外欣赏花柏山的怡人风景。书桌的设计也富有巧思，桌子的实木框边设计有往横，接着往下，再往上的设计，呈现视觉上的律动感。

靠窗的工作空间，可瞭望花柏山风景。（Metre Architects）

实木框边的设计，贯穿了屋子的不同空间，从客厅的书桌、云石纹路砖的墙壁、吧台到厨房的橱柜，都有这个设计元素，除了展示协调的一体感，也透过小细节，将不同空间联系起来。

壁床灵活性大 客房变书房

屋主曾经在国外居住十几年，常会有海外朋友到访，于是这单位里有了客房。设计师将客房的一道墙敲掉，走开放式概念，设有壁床（Murphy bed）和窗帘。客房的设计具备双重功能，当有客人留宿时，可将窗帘拉起，当作客房使用。壁床（又称隐形床、翻板床）近年深受年轻人欢迎，顾名思义，壁床是装在墙上的床，平时外观如同衣柜，睡觉时将柜门拉下，即是一张标准的睡床。平时若没用到就可将壁床收起，客房就摇身一变成为书房，壁床的设计胜在平时不用时能节约空间，提升整个空间的功能。

客房设有壁床，平时没有客人到访，可将壁床收起，将客房变成为书房。（Metre Architects）

吧台是屋主喜欢享用早餐的角落，有朋友到访时，也是聊天喝饮料的小天地。由于屋形属于狭长形，设计师将原本是储藏室的位置，改成吧台，也因此改善了屋内的采光和空气流通。

吧台是屋主喜欢享用早餐的角落。（Metre Architects）

厨房的橱柜主打带有纹路的绿色，跟绿色的墙砖契合。白色的上橱柜，跟绿色的下橱柜属于同样的纹路设计。温俊源说，如果上下橱柜都采用同样颜色，就显得过多绿色，反而无法突显绿色。桌面的云石纹路，跟客厅的柱子云石纹路相呼应。男屋主喜欢陶艺，屋内从厨房到吧台都有他的陶瓷碗杯作品，增添一份典雅的艺术气息。

厨房主打带有纹路的绿色橱柜和绿色墙砖。（Metre Architects）

开放式概念睡房 连接其他空间

卧室的橱柜选用米色系，让睡房显得更加柔和，配合暖和的黄灯，有助于放松心情。

卧室墙的一角有特别的玻璃板设计，打造类似window shopping（逛街时看橱窗摆设）的风格，从外可看到床的一角，却不会窥全貌。从卧室望向玻璃板，能看到客厅，跳出一般封闭式睡房的设计，让卧室与其他空间有了链接。

从卧室望向玻璃板，能看到客厅。（Metre Architects）

浴室选用深木色橱柜，搭配深绿色的马赛克墙砖，还挂有一条可爱的“鱼”。女屋主曾经在日本居住过，喜欢当地著名设计师的灯饰，这是采用酱油瓶子做成的吊灯，由于当地惯用酱油配生鱼片，因此吊灯是一条鱼的造型。浴室的“鱼”挂在镜子旁，巧妙地映出两条“鱼”。

浴室挂有可爱的“鱼”灯。（Metre Architects）