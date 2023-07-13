钢骨水泥中造诗意自然 访总统设计奖年度设计师奖得主黄克宝

2022年总统设计奖其中一座年度设计师奖颁给了景观设计师黄克宝。景观设计师与建筑设计师有何不同？他们在建造“大自然中的城市”过程中扮演怎样的角色？中年入行，却在第二事业的15年创下傲人成就的黄克宝，受访分享如何通过设计讲大自然故事，造福人和自然生态，并与城市建筑和建设并肩共进。

星期三晚（7月12日）在总统府颁发的2022年总统设计奖（President’s Design Award，简称PDA）两个年度设计师奖（Designer of the Year），其中一座颁给了景观设计师黄克宝（Leonard Ng）。这是新加坡第三次将年度设计师奖颁给景观设计师。首次在2007年获此殊荣的是诗加达（Cicada）的联合创办人颜继昌（Casey Gan）和林瑞珍（Lim Swe Ting）；第二次是在2015年获奖的傅水星（Franklin Po）与加拿大籍日裔，新加坡永久居民柯林胜美冈下博士（Dr. Colin K.Okashimo）。与几乎年年都榜上有名的建筑师相比，14届内才颁了三次给景观设计师，次数算是少的了。

景观设计在英文称为landscape architecture，在被誉为花园城市的新加坡，这门专业应当与建筑设计师一样重要，但普罗大众对它不甚了解，也分不清它到底跟“建筑”有何不同。

景观设计师要能预知未来黄克宝带记者走进他2019年完成的大型公园，53公顷的裕廊湖畔公园（Jurong Lake Garden），实地讲解分明。黄克宝说：“建筑设计基本上是静止不动的；景观设计却是根据环境因素不断地在成长、蜕变与进化。有的设计要多年以后才能真正看得见，作为景观设计师，我们必须要有想象、预知未来的能力。”