建筑说古人——访总统设计奖年度设计师奖得主陈家毅

本地作家建筑师陈家毅，在即将踏入事业第40个年头时，荣获第15届总统设计奖之年度设计师奖，是两位得奖者之一。他受访回顾自己的事业，发现自身文化认同、历史传承、古迹保留与翻新心得，以及书店设计和意大利古典建筑设计，在他建筑生涯留下了重要位置。记者以倒叙方式，伴随他一步步回到原点，看见初心。

新加坡建筑师陈家毅1984年入行，1990年自立门户，67岁的他在即将踏入事业第40个年头时迎来最具意义的一个奖项——第15届总统设计奖之年度设计师奖（President’s Design Award, Designer of the Year Award）。

这奖项被视为本地设计界最高荣耀，给予他莫大的肯定。一位建筑师的创作与他的土地有着深切的关系，陈家毅亦借此受访机会为自己至今的事业做一次详尽的回顾与总结，得出有关于他自身文化认同、历史传承、古迹保留与翻新的心得，以及书店设计和意大利古典建筑设计在他建筑生涯所占据的位置。记者以倒叙方式，伴随他一步步回到原点，看见初心。

找到过去 迈向未来陈家毅近年备受瞩目的作品都跟翻新、激活历史建筑有关。去年，他与团队耗费两年翻修的旧武吉知马火车站与员工宿舍重新开放，除了还原两栋保留建筑的昔日面貌，另增设花园、餐饮和其他设施。去年，团队为新加坡植物园格洛扩展地（Gallop Extension）绿园翻修的5号楼“雅柏拉”（Atbara）与7号“英华哲瑞”（Inverturret）双洋楼在市区重建局的历史建筑修复保育工程奖（Architectural Heritage Awards，简称AHA）中荣获“历史建筑修复保育卓越奖”荣誉。