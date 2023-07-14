世界顶尖冷气机品牌 终于登陆狮城

有多少冷气机品牌能够自豪地说他们曾负责为多项国际大型体育盛会提供制冷服务呢？格力电器就能。不单是2022年卡塔尔世界杯、2016年里约奥运会官方指定空调供应商，格力电器也为香港－珠海－澳门大桥、新加坡乌节中心假日酒店等地标提供制冷服务，这也从侧面证明了该品牌的实力和影响力。如今，格力（Gree）已在全球家用空调市场独占鳌头，本地消费者终于迎来新选择，今后可以在格力创新科技打造的凉爽又舒适的环境中工作和生活。

2016年里约奥运会（左图）上，格力作为官方指定空调供应商，为数以万计的观众带来了凉意；该公司也为香港－珠海－澳门大桥（右图）等著名地标提供制冷服务。（图/格力电器提供）

全球冷气机品牌零售销量第一 深受消费者青睐

使用格力智能生活应用，随时随地轻松掌控冷气系统。（图/格力电器提供）

根据市场研究公司Euromonitor International的数据，格力在2021年和2022年是全球市场冷气机品牌零售销量第一。由此可见，格力凭借其卓越的产品质量，让世界各地的消费者对其空调产品的信赖和认可。

享誉全球的格力电器全称为“珠海格力电器股份有限公司”，成立于1991年，总部位于广东省珠海市，30逾载致力于制造、创新高质量的冷气机和家用电器，如今已成为全球领先的品牌之一。

自2002年以来，格力已经在包括新加坡在内的190多个市场实现了国际化发展，地点包括拉丁美洲、亚洲和全球其他市场。在这些市场上，它除了推出格力（Gree）品牌产品，也有以晶弘（Kinghome）和大松（Tosot）命名的品牌销售。

说到格力电器，很多人第一印象除了该公司的优质产品，还会想到该集团董事长兼总裁董明珠，她堪称中国企业界传奇人物。她自90年代加入该企业，不仅在初期带动营业额飙升，配合董事长朱江洪推动格力发展，也在先后接任格力总裁、董事长职位后，继续推进格力朝多元化、国际化发展，而她本人也在中国乃至全球评选时，当选具影响力、杰出商界领袖等称号。

虽然格力电器多年来在全球市场占有率很高，然而董明珠在2016年视察新加坡电器商场时惊讶地发现，格力在这个小而人口密集、高利润的新加坡市场上，却不见踪影，她当下就向媒体公开定下目标，一定要打入本地市场。

近几年来，格力在狮城遍寻最合适的本地生意伙伴，并对产品进行本地化修改，使其符合新加坡国家环境局的规定，万事俱备后，成功登陆新加坡。

格力Free Match系列的智能冷气机，是节能高手，获认证是五个勾的节能高效。（图/格力电器提供）

价值和质量的完美结合



当被问及格力电器在新加坡主推的Free Match（一拖多）系列的冷气机的优势，格力新加坡负责人如数家珍。他们表示：“若是同等的冷量，格力的质量会高于竞品，售价却低于竞品，为客户提供价值和质量的完美结合。”

新加坡民众普遍关注冷气机的节能效率“有几个勾”，该公司表示，格力诸多Free Match产品是五个勾，且配备了智能功能。

该公司表示，由于其先进的变频技术，格力的自由匹配空调系统调节压缩机的电机速度以达到设定温度。这样可以高效利用能源，同时保持你的家居凉爽（但不会过冷），这也是它获得了五个勾的节能认证。

其智能功能让用户通过手机应用程序，轻松一触即可掌控冷气系统，设置模式、温度控制和场景，也可随时随地远程检查控制，出了门忘了关冷气机也不怕，从而减少能源浪费并节省电费。一个账号设置也允许多用户下载应用使用，给予每个家庭成员便利。

3+6年 市场上保修期最长之一

很多本地冷气机用户有一大迷思——修理冷气机困难且昂贵，大多数修理工可能会建议用户更换而不是修理，因为从原始设备制造商（OEM）获得替代故障零件可能既不便宜也不容易。

而这对于格力并不是问题，格力分别为冷气机和室外压缩机提供三年的标准保修和六年的压缩机保修。不仅因为它提供的“3+6”保修期目前在市场上是最长之一，而且从智能家电使用的芯片到细小零件如铜线，格力都自己生产制造，并且在每个环节都保持高度的质量管控，获得高品质零件不在话下。

格力冷气机配有多功能过滤器，让空气中尘螨、细菌和异味远离你。（图/格力电器提供）

六合一多功能过滤器 让空气更清新健康

格力还使用环保制冷剂R32，这种制冷剂通过减少冷气机使用的制冷剂量，实现了最高的能源效率。制冷剂是冷气机的重要组成部分，它启动了冷却过程。

为了创造更健康的空气环境，Free Match系列拥有自清洁蒸发器，可以清洗掉吸收到系统中的任何灰尘。同时使用冷等离子体净化空气，除去细菌和异味，增加负氧离子的浓度，被认为可以维持健康免疫系统和调节睡眠。

为了获得更清新、更健康的空气，六合一多功能过滤器具有多种功能，包括防止腐蚀、清除尘螨和细菌。维生素C过滤器也提供了更好的效果。

该公司采用了黑钻技术，这是一种具有五层密封涂层的技术，可减少腐蚀，让你的格力冷气机更加持久耐用。

格力电器发言人在访问时表示，格力一直以打造让消费者生活更美好的产品而自豪，而为每个顾客提供安全、健康、舒适的家居环境就是其经营理念的最好证明。

格力冷气机可在这些授权经销商处购买。想更了解格力，请浏览官网，或到其社媒账号FB、IG、LinkedIn获取更多资讯。

【本文由格力新加坡呈献】