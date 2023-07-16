受保留战前联排屋　穿透玻璃住进历史

位于黄金地段的百年受保留联排屋，建屋者和前屋主都是社会显赫人物；这栋房子不仅有历史与故事，在21世纪的今天，更有现代设计元素。

经禧路（Cairnhill Road）在1989年被市区重建局划定为保留区，是本地三大重要住宅历史区（Residential Historic Districts）之一。这里一排铺盖着历史的联排屋都是战前老屋，百年外观和现代室内设计形成强烈对比，却又极为和谐。

18世纪，这里曾是种植肉豆蔻的园区。这栋房子的现任屋主从《新加坡店屋》和《黑白房屋》两书的作者朱利安·戴维森（Julian Davidson）那里得知，这栋房子由著名的欧亚裔建筑师J. B. Westerhout于1919年设计，他从1895年左右就在新加坡工作，直到1936年去世。这里一排房子当时是富商王三龙的物业，他是那个时期本地主要的房地产商。

屋内结构完整保留 这栋百年老屋的现任屋主是投资家龙稚真，她在2021年以市价向本地一位显赫人物买下房子。在房地产投资方面，龙稚真的首要考量是地段，必须是市中心地带的核心，也就是乌节路和东陵路等黄金地段，而且须是有地住宅。这样的要求将龙稚真的选择范围缩小到乌节路有限的半径范围内。她受访时说：“这是市中心难得的有地房地产，第三个考量当然是预算。在市中心意味着土地面积会比中心以外的地段小得多，然而，我得到了我想要的地点，值得。”