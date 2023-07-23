本地首栋摩天法院 亲民有温情

刚荣获今年总统设计奖年度设计奖的国家法院大厦楼高35层，是世上最高的法院之一。新大厦设计透明、开放与亲民，摆脱八角形旧国家法院的“迷宫”设计。法院的部分景观和牛车水旧建筑连成一片，给人既新鲜又熟悉的视觉感，体现出法院温情的一面。

我国哈莉玛总统跟新国家法院大厦很有缘。星期四（7月12日）晚上，她才在总统府将2023年总统设计奖（President’s Design Award）年度设计奖颁给国家法院大厦（State Courts Towers）；两天后的7月14日上午，她又亲临大厦主持开幕典礼，再度提高了这栋全岛最高政府大厦的曝光度。

早在2019年12月16日，新国家法院大厦正式启用，但开幕礼却因疫情一延再延。35层楼、178米高的国家法院大厦还是世上最高的法院之一。这栋耗资4亿5000万元的建筑在之前的合乐广场停车场上升空而建，巧妙地“生”出了11万3000平方米的空间，共有53个庭室和54个内庭，比隔邻拥有26个庭室的旧八角形法院大楼更有效地使用我国有限的黄金寸土。随着家事司法法院迁入八角形大楼，这两座大厦将使合乐广场成为我国的司法中心（judiciary hub）。

八角形旧国家法院在1975年启用，到了1990年代末，我国已开始找地建造新法院，并根据未来案量的估测算出所需的设施与总建筑面积。CPG咨询私人有限公司此时被请来作咨询顾问，拟出建造我国首座高楼法院的构想。2011年，CPG使用从可行性研究所得的数据和模拟结果拟出一份设计细则，为法院举办公开设计竞赛。经过两轮竞赛，由曾在狮城受过教育的马来西亚建筑师李志明（Christopher Lee）在英国联合创办的思锐+Multiply建筑事务所（Serie Architects + Multiply Architects）的设计在2012年6月获选。CPG担任建设协作方，2019年法院新大厦落成。