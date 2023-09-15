超强吸力自动清洁 引领智能家居新时代

工作忙碌，下班后如果能有个智能助手帮忙打扫，让你更多时间享受生活，何乐而不为？

清洁家电七大痛点 一机解决



在家居清洁方面，扫地机器人已逐渐成为必备家电。但不少产品在使用过程中仍存在各种问题，影响使用体验。新登场的追觅（Dreame）DreameBot L20 Ultra号称能一一解决现有的种种痛点，带来全新的改变。让我们来看看它有怎么样的三头六臂？

1.后续还需要手动拖地：许多入门级扫地机器人只能完成“扫地”的单一任务，因此用完后，用户还需再费劲地手动拖地。高级扫地机器人DreameBot L20 Ultra具备干湿两用能力，采用双螺旋加压拖地方式，而全球首创的MopExtend™技术赋予了这款机器人卓越的边缘清洁能力。通过两毫米级的精确控制，确保拖把可以延伸到所有难以清洁的地方；无论是底脚板还是椅脚都彻底清洁干净。

2.吸力不足：标准的扫地机器人通常只有2500pa至3000pa的吸力，在需要清扫的面积较大或者灰尘较多的环境时，可能力不从心。 这款高级扫地机器人凭借高达7000pa的吸力，能应对地板和地毯等各种地面类型，将灰尘和碎屑一网打尽。

3.水箱太小：如果你使用过其他扫地机器人，可能曾因为水箱太小，需要多次手动倒掉污水并补充净水。DreameBot L20 Ultra清水箱容量高达4.5升，污水箱容量则达到了4升，并在连接到水源和排水口后，自动补充和排放脏水。这意味着在清洁过程中，你不再需要频繁地倒水和加水。此外，它还可以自动检测水箱水位，并添加适量比例的清洁液，真正做到解放双手。

高容量的水箱帮你省去换水烦恼，一切由机器人代劳。（图/商家提供）

4.拖布容易产生异味：许多人在用完机器人后要第一时间清洗，以防拖布产生异味。但Dreame L20 Ultra完成清洁任务后，会自动拆卸拖布，并用摄氏58度的热水进行清洗，再由双风道热风快速烘干，确保没有异味和霉菌产生。

5.经常撞到家居设备：如果机器人不够“聪明”，可能会在打扫时撞到家具或装饰品，造成不必要的损坏和麻烦。 这款高级扫地机器人采用先进的Pathfinder™智能导航技术，能快速创建地图并规划清洁路径，完整有序地进行全屋清洁或迅速导航至特定区域进行点对点清洁。3D结构光技术能检测物体的形状和距离，结合RGB摄像头捕捉环境，帮助AI识别各种障碍物，并采取相应的避让策略。机器人还内置LED夜视光，即使在昏暗的空间中，也能智能避开障碍物的干扰，确保家具和装饰品的安全。

6.无法清洁地毯：清洁地毯一向是扫地机器人的一大挑战，许多市面上的机器人拖布所能抬升的高度不够，有的甚至无法抬升拖布，对短毛地毯的清洁效果尚且有限，更别说更难清洁的长毛地毯。 这款高级扫地机器人可根据地毯的类型与厚度，定制清洁策略，拖布遇到短毛地毯可自动抬升高达10.5mm，遇到长毛地毯可自动拆卸避免弄脏地毯，同时机器人能自动调整清洁力度和路径，实现地毯的有效清洁。

7.操作过于复杂：部分扫地机器人操作复杂，对不熟悉电子产品的年长人士不够友好。DreameBot L20 Ultra不仅能通过语音声控随叫随到，并与Alexa、Siri、Google Assistant等智能管家兼容，还能通过摄像头远程传送实时画面，让你外出时也能为家中的机器人下达指令。

扫地机器人安装的摄像头帮你远程遥控掌控家中清扫状况。（图/商家提供）

创新技术 信心保证



作为智能清洁领域的佼佼者，追觅科技最新推出DreameBot L20 Ultra在各项测试中均交出了出色的答卷。

卓越的清洁效果： 最新测试结果证实， 这款高级扫地机器人对细沙、燕麦以及动物毛发混合物的清除率高达95.29%；对大豆和纸屑的清除率甚至分别达到98.75%和100%。

最新测试结果证实， 这款高级扫地机器人对细沙、燕麦以及动物毛发混合物的清除率高达95.29%；对大豆和纸屑的清除率甚至分别达到98.75%和100%。 全新的清洁技术：与传统吸尘器相比，这款扫地机器人采用了更自然的气流设计，通过优化气流路径，确保更有效地捕捉尘埃和污垢，提高清洁效果。此外，它也采用了独特的分区设计，将清洁和吸尘区域分隔，有效降低了意外进水和机器损坏的风险，使清洁过程更稳定。

品牌强大的科研实力



本地消费者或许对追觅并不熟悉，但其科研实力和创新能力却值得瞩目。

2017年，追觅科技诞生于中国的清华大学最大科技平台“天空工场”。短短数年间，已成为智能家居行业的领跑者，产品涵盖扫地机器人、无线吸尘器、智能洗地机、高速吹风机四大品类，从中国热销至美国、德国、法国等逾120个国家和地区。

DreameBot L20 Ultra是追觅集尖端科技之大成的最新机器人机型。（图/商家提供）

创始人兼CEO俞浩坚信“核心技术是一切的根本”。因此，追觅的3000多名员工中，70%为研发技术人员。公司每年研发投入占比高达10%，远超行业平均水平。目前，公司累计申请4090件专利，包括电控、传动、感知等核心技术领域。旗下产品先后斩获iF设计奖、红点设计大奖、IDEA工业设计奖等众多国际荣誉。

这些科技创新和专利成果，展现了追觅科技在智能清洁领域的技术实力，也让消费者更加安心和放心。

本地分销商独家代理



追觅在新加坡市场的发展得益于Dasher的支持。Dasher是追觅在本地的独家品牌管理合作伙伴。

Dasher成立于2020年，富有前瞻性的创始人预见了电子商务日渐增长的强大影响力，致力于帮助品牌制定并加强在新加坡市场的经营策略。作为电商领域的杰出分销商，Dasher与Levoit、Cosori、Oclean和AMAZFIT等品牌紧密合作，通过高效的市场经营策略，带领品牌在不断变化的商业环境中蓬勃发展，成为值得信赖的伙伴。

追觅在2023年的资讯和消费电子展销会（COMEX）上吸引了众多消费者的青睐。（图/商家提供）

哪里买？



想要亲身体验DreameBot L20 Ultra的强大功能，欢迎立刻上网订购或了解详情。即日起至2023年10月31日，使用促销码“DREAZB2”还能享有$260的超值折扣。

【本文由追觅呈献】