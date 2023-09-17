患先天心脏病　青年“对症下药”赢设计大奖

国大毕业生萧轶彦患先天心脏病，从小饱受病症折磨。他决定根据自己的康复经历，结合设计工程师的技能，以改善胸骨和心脏手术病患的康复为前提，设计出一款特制的压缩背心，赢得本年度新加坡戴森设计大奖全国冠军。

感同身受的能力是好的创造者该具备的基本特质。24岁的萧轶彦便是这样一位设计师。他2022年毕业自新加坡国立大学工业设计系，根据自己的心脏直视手术（开胸手术）后的艰苦康复体验，设计出一款帮助胸骨修复的压缩背心（Auxobrace），从48件本地参赛作品中脱颖而出，赢得2023年新加坡戴森设计大奖全国冠军。

萧轶彦患有先天心脏病，才呱呱落地即被诊断出心脏瓣膜有问题，两周大时就得开胸扩大心瓣，确保心脏能把血液泵送至血管。2021年，他再次动心脏直视手术置换心脏瓣膜，经历了三四个月的艰苦康复。萧轶彦说，要完全痊愈需要八个月到一年的时间，康复过程中，他胸部感觉疼痛，许多事情都不能自己做，白天起床时需要母亲扶他起来，刷牙、剃须时举起手时，胸部会疼痛。

开胸手术是常见手术，在新加坡平均每日有六到八起这类手术，全球每年开胸手术超过100万起，康复过程会有30%感染的风险。他说：“患者在胸骨完全愈合之前必须穿着一种箍着胸骨的压缩衣。患者咳嗽、行动时，胸骨稍微移动，会导致感染风险，因此在康复首几个月，行动必须小心翼翼。然而目前市面上的复建箍衣在设计上并不理想。首先因为腋窝关节的关系，箍衣只能围绕胸廓下半部，上半部至锁骨部分往往被忽略，无法给予患者胸骨足够的压力。此外，箍衣材料和构造让患者感到不适，很多都不愿穿戴一整天，以致影响胸骨的愈合。”