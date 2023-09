回到创意启蒙的地方,到校园体验“创新”、“包容”与“永续发展”的必要与可贵之处。新加坡设计周邀得三组本地设计公司策划与设计三个大型主题展,场域设计都跟学校有关,设计师希望人们能通过学习与玩乐,优化我们生活的世界。

2023年新加坡设计周(简称SDW)星期四(9月21日)正式开幕,举行至10月1日。恰逢主办单位新加坡设计理事会20周年庆,今年SDW重磅出击,委约三组举足轻重的本地设计公司策划与设计三个免费开放的大型主题展。



三组人各司“创新”、“包容”与“永续发展”三大主题,贯彻今年设计周主题“透过设计优化世界”(Better by Design)。在国家设计中心举办的“创新”主题展“万能游乐场”(Playground of Possibilities),由2007年总统设计奖年度设计师陈俊达所创办的Black Design工作室呈献。在实利基艺术中心(Selegie Arts Centre)举行的“永续发展”主题展“明日学校”(School of Tomorrow),则由2013年总统设计奖年度设计师林抒翩的Kinetic设计工作室操刀。

建筑师夫妻档王可欣和乔舒华·可马洛夫(Joshua Comaroff)组成的Lekker建筑设计事务所,则负责在拉萨尔艺术学院城市广场(City Court)的“包容”主题设计展“我们的操场”(FI&LD)。Lekker与设计师韦玉瀚为连氏基金会耗时三年制作的失智者看护指南《骇客看护》(Hack Care),也荣获2023年总统设计奖。