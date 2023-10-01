巨无霸电视机受青睐 四房式组屋装得下？

现代家庭走简约风，更宽敞的生活空间能容纳更大的电视机。三星一项调查显示，每10名消费者中，8名愿意选择巨型电视机。75英寸的巨型电视机备受青睐，98英寸及更大的巨无霸电视机也有市场。

以前购买一台50英寸的电视机已经感觉超大无比，能向人炫耀家里的空间够宽大，才能容下这么大型的电视机。

随着科技日新月异，电视机的体积也越变越大。多年前，世界杯足球赛举行时，商家摆出超过70英寸屏幕的电视机，视觉效果令人震撼，仿佛著名足球明星梅西或罗纳尔多就在身边施展精湛的脚下功夫。

后来，商家继续迎合消费者的胃口，推出巨无霸屏幕电视机。根据三星（Samsung）和IA的市场调查指出，每10名消费者中，8名愿意选择巨型电视机，越大越吃香。

居住四房式组屋，能否有足够空间摆下98英寸的巨无霸电视机？其实，这个问题应该是：这样的电视机，组屋电梯装得下吗？

高毓明指出，目前很多年轻的新屋主和中年消费者都在咨询选购更大型电视机，这潮流势不可挡。（受访者提供）

三星电子新加坡消费电子业务（电视／视听）高级总监高毓明指出，现代家庭中，55到65英寸的电视机很常见，不过，很快会被更大的电视机潮流取代。目前，很多年轻的新屋主和中年消费者都在咨询选购更大型电视机，这潮流势不可挡。

他说：“现在很多人追求简约风，选择打通家里一个房间，制造更宽敞的生活空间，因此容纳巨型电视机不是问题。”

三星团队调查显示，住在组屋的57%受访者和住在公寓的51%受访者认为，75英寸的大电视机对他们的客厅来说太大了。不过，三星曾在路演中，展示四房式组屋的平均客厅空间可容纳巨无霸电视机，观看距离也不是问题。

为了让消费者放心，三星还特别拍下员工将98英寸大电视机扛进组屋电梯的视频，顺利送到一户四房式组屋的家庭。

画面质量不受电视尺寸影响

选购超大电视机，质量也是考虑因素。高毓明指出，电视尺寸的增加并不意味着质量会受影响。他举例：

三星98英寸的Neo QLED电视机，搭载Neo量子处理器4K和强大的4K AI升级功能。简单来说，就是巨型屏幕也可显示清晰画面，色彩准确，视觉效果一样好。

三星顶级巨无霸110英寸Micro LED电视机，特选世界上最小的自亮RGB LED，提供高分辨率和大屏幕格式的沉浸式观看体验。

随着屏幕尺寸加大，总像素数或分辨率也应该增加，分辨率越高，观看到的整体图像越多。

三星Neo QLED 8K电视机配备自动HDR重制和8K AI升级等突破技术；三星Neo QLED 4K系列提供出色的图像质量，对于那些寻求桌面式屏幕来播放快速动作电脑游戏或内容的用户来说，是一个不错的选择。

由于很多人每天花相当长的时间使用电脑、平板电脑和手机等，回家观赏电视时，荧幕大一些，对视力和整体视听感受是较好的。而且，现在很多人观赏韩剧、外国电影或体育节目都仰赖字幕，字体大一些，也无须耗费太多眼力。

选购与观赏误区

消费者对选择超大屏幕电视机存有什么误区？

高毓明说：“我们经常听到消费者分享他们对没有选购更大尺寸电视机而感到遗憾。通过最佳电视观赏距离示范，许多人意识到在家里是可以拥有一台体积更大的电视机的。根据我们的内部调查，购买大屏幕电视机的消费者满意度很高。”只要预算允许，他建议选购较大的电视机。

巨型屏幕是否损害眼睛，这是不少人关心的。根据理想观看距离的建议，更大的电视机意味着空间也需要大一些，相对来说可以减轻眼睛疲劳，因为一些细节都放大了，包括字幕等。

巨无霸电视机是否耗电？高毓明指出，很多人没注意到的一点是，三星电视机具有节能功能，当在黑暗的房间里看电视时，它可以启动减少电力消耗功能，同时减轻眼睛疲劳。

为了确保更舒适的观看体验，三星电视机设置眼睛舒适模式，屏幕的亮度和颜色会根据日落和日出时间自动调整，这是加分点。

建议观看距离

屏幕大小观看距离

55英寸 1.7公尺（5.5英尺）

65英寸 2.0公尺（6.5英尺）

75英寸 2.3公尺（7.5英尺）

85英寸 2.6公尺（8.5英尺）

98英寸 2.98公尺（9.8英尺）