视觉记录手脑并用 画出你的话　

数码时代资讯爆炸，人们的注意力变短暂，信息的传达回到最原始的方式——图像。图像记录师的工作，便是在大型峰会、公司年会上，以插画结合文字板书的形式，提供视觉辅助服务，帮人们消化冗长复杂的内容。另有视觉引导师，在讨论过程中，用视觉导图抓住听众注意力，带领参与者互动。

在文字尚未出现之前，图像是人类最早的记录方式。从法国的洞穴画到古埃及金字塔里的浮雕，从敦煌莫高窟壁画，到文艺复兴时期意大利教堂的湿壁画，图像都以最直观的方式传达信息。



来到数码时代的今天，资讯爆炸，文字排山倒海涌来，人们愈发难以消化冗长复杂的内容，于是开始寻求方式做减法。视觉表达再次浮出水面，并由此诞生了一门新兴行业——视觉记录（graphic recording）。应运而生的还有图像记录师这门新兴职业，他们的身影出现在大型峰会、公司年会上，以插画结合文字板书的形式，提供视觉辅助服务。

视觉记录师 用宏观方式浓缩重点2017年，谢裕惠（32岁）成立视觉记录与咨询公司思录（Idea Ink），主要以插画形式，将冗长难懂的资讯转为艺术化呈现。公司客户包括谷歌、Meta、Deloitte等，涉猎科技、金融、政治等领域。能够成为一名图像记录师，谢裕惠认为自己是幸运的，她从小喜欢绘画、文学、阅读，学过书法，喜欢思考。从学生时代开始，就习惯记插画笔记（sketchnoting），可谓从小养成的“童子功”。