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书房有风景 花香伴书香

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黄靖晶

更新 /
更新 / 2024年3月3日 8:01 AM
发布 /
发布 / 2024年3月3日 5:00 AM
书房设在主卧室靠窗一角，面向种有鸡蛋花的庭院，有充裕的自然光线。（Atelier Here事务所提供）
书房设在主卧室靠窗一角，面向种有鸡蛋花的庭院，有充裕的自然光线。（Atelier Here事务所提供）

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选一间有风景的房间作为书房，阅读或工作累了，可以看看户外的绿草蓝天，享受鸟语花香，还能拥有在大自然中阅读、工作的惬意感。设计师从书桌位置、光线照射、家具材质等方面考量，打造舒适的阅读空间。

之前给大家介绍如何从家具摆放和房间色调设计家中书房，着重的是“面壁式”书房。其实在书房里除了阅读、写作、沉思、办公，如果也能欣赏户外怡人的风景，可说是锦上添花。选择一间风景好的房间作为书房，累了休息时，望一望窗外景色，感受大自然的芬芳清香，有助放松身心。Atelier Here事务所创办人林方杰和Studio Wills + Architects创办人黄伟良，分享各自的设计和打造有风景书房要考虑的元素。


林方杰五个贴士1. 书房色调不花哨书房的色调不要太花哨，以免与窗外景色争夺目光。窗口的颜色最好跟房间橱柜的颜色一致，以突出窗外的风景。

2. 书桌靠窗采光好书桌的位置可以面向窗外，也可侧向窗口。靠窗的位置采光比较好，看书或办公累了，可抬头看看窗外风景，让眼睛休息。也要考虑工作习惯，如果较常使用笔记本电脑，书桌不要背对窗口，以免有背光问题。如果是书写或阅读的时间比较多，视线是倾下45度，较不会受到户外光线干扰，那书桌可以面向窗外。如果使用桌面电脑的时间较长，视觉是在水平线，容易受到户外光线影响，那建议书桌侧向窗外。

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