裕廊新工业大厦 人造“峡谷”与大自然融为一体

裕廊集团洁净科技启发中心第三大厦与百年龙窑陶光工艺为邻，建筑外墙从陶土汲取灵感，以赤红色建材及仿造树纹、岩石与红砖的质感增添暖度，一改传统工厂灰色水泥的冰冷形象。大厦的设计与大自然紧密结合，九栋楼群错落有致，触目皆是绿植，甚至有一道野生动物走廊，让人与动物近距离“和睦共处”。

当私召车沿着与罗弄大华士（Lorong Tawas）并行的洁净科技园环道（Cleantech Loop）驶下坡时，记者才发现正要去参观采访的裕廊集团洁净科技启发中心第三大厦（JTC CleanTech Three），与我国硕果仅存，于1940年代创设，有近百年历史的龙窑陶光工艺是邻居。大厦旁的裕廊生态园（Jurong Eco-Garen）郁郁葱葱，绿草丛生，时而可见陶光工作坊与用瓷花瓶所砌造的围墙，捉迷藏似的从绿意中探出边边角角来。



记者在大厦接送点等裕廊集团接待人员之际，眼睛落在鳞次栉比，宛如红砖砌造的外墙上，禁不住伸手触摸，“陶土”的赤色和触感让思绪飘回半个世纪前的裕廊。1970年，新加坡大兴土木，裕廊正是新加坡最大的砖块生产地。代表传统制造业的百年龙窑，和挥动“工业4.0”旗帜的崭新洁净科技大楼比邻，新旧对比与共存，在访客心中激荡出创新的联想和灵感。

突破传统工厂大楼设计走进占地约3万平方米的大厦里，一片片的赤土色映入眼帘。宛如手工烧制，不同质感的赤红建材嵌入建筑外墙，让人仿佛被赤壁环绕，置身于大峡谷其中。裕廊集团城市规划与建筑设计署副署长林彦妘说：“我们希望突破传统的工厂大楼设计，打造出本地前所未有的创新工业大楼。”