春回大地 “色”放好物

大吉大利智慧马桶美国卫浴品牌科勒（Kohler）在来临的米兰设计周将为最新马桶设计“Formation 02”掀开头纱。由多才多艺的英国黑人时装与产品设计师Samuel Ross操刀，这款限量款智慧马桶竟采用Ross最爱用的橘色设计，其中一面还特别做粗糙的岩石表面处理。在一片白色的当代卫浴宇宙里非常耀眼、非常破格。每早坐上橘色的马桶，会不会让肠胃更通畅，大小事都大吉大利呢？



说到“智慧”，这款马桶有多“聪明”，看看与它搭配的遥控器界面就知。用者能控制坐垫温度，不会热屁股贴冷垫；能遥控马桶盖掀开关上和冲水量。方便完后，为君清洗私处的功能更五花八门，除了清洗前后部位，还能将水调到理想的温度，让水柱以波浪或按摩的方式射出，洗完后还会为君吹干。橘色马桶4月16日起于线上售卖。

落樱缤纷充电宝配合樱花季出国热，欢庆落“樱”缤纷，充电器品牌Mophie推出樱花色限量三合一旅行充电宝，让人们带去赏樱花，自拍、群拍、细拍再多的樱花美景也不怕没电。卷开充电宝，是一字排开的三款无线MagSafe磁吸充电宝，专给苹果手机、苹果无线耳机与苹果手表使用。三件智慧产品同时充电，能取得高达15瓦的超快充电功率。樱花粉色充电宝也支持插线快速充电，为此附赠一个绘上樱花图的粉樱色收纳包，方便旅途携带。在苹果店独家出售，售价$231.10。