点翠不用翠 穿越千年永流芳

点翠是一项传统首饰制作工艺，利用翠鸟之羽结合金属制作而成，精美珍稀，为古代皇室贵族所青睐。由于翠羽不易采集，采集过程并会导致翠鸟被过度捕杀，这项有千年历史的工艺来到现代，以更环保的染色鹅毛取而代之。龚盼盼喜欢研究古代服饰文化，特地到北京拜师学点翠艺术。她将在早报文创空间的点翠工作坊上，带领读者制作点翠胸针，领略古代工艺的魅力。

点翠是一种中国传统贵金属加工技艺，将翠鸟背部亮丽的羽毛镶嵌在金属底座上，制成首饰和工艺品。自汉代流行，到清代达到高峰。古装剧中，常见一众妃嫔佳丽头戴蓝色点翠头面（又称头饰），点翠牡丹如意锁、龙凤纹凤冠、发簪耳坠等，瑰丽丰饶。“垂花点翠朝颜态，悠然云影夕瑶香”，形容的就是生灵之美与器物之美结合的饰品。



穿越千年，这门技艺被代代传承保留至今。本地文史爱好者、汉服女社创办人龚盼盼几年前远赴北京学艺。在她的巧手下，点翠工艺以更加环保的方式重新走入大众视野。深入研究点翠之美，在4月初举办的“早报文创空间”工作坊中，龚盼盼将现场分享、示范这门古老技艺，带领公众一起体验制作点翠饰品。

点翠工艺的由来发展熟悉龚盼盼的人都知道，她最早从服饰开始，潜心研究唐、宋、明、清，甚至魏晋时期的服装规制与妆容特色，并在家里自行搭配、化妆、梳发髻。她常仿效古代文人雅士吟诗对咏的聚会方式，以历史文化为媒举办“雅集”。她曾在“早报悦读@NLB”讲座中，带领参与者重返盛唐，分享唐代青楼文化。