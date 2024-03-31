用日本工艺 讲述新加坡创意故事

Supermama创办人刘志雄14年来，为本地设计师与日本匠人搭桥牵线，以新加坡设计为横向，日本制造为纵向，搭建纵深兼顾的T型合作模式，相互影响、相互成就，并通过到日本设展，让新加坡设计师用创意讲述新加坡故事。

一直以来日式美学深受本地设计师喜爱，匠人精神是不少设计者的启蒙与典范。在新加坡提起日式设计，绕不过文创品牌Supermama这个名字。从2010年成立至今，在“新加坡设计、日本制造”领域深耕14年，缔造了一段新日合作的佳话。Supermama工作室接受“东京创意盛典”（Tokyo Creative Salon）邀请，3月中旬在东京涩谷举办了为期四天的展览，把新加坡设计带给日本观众。



Supermama创办人刘志雄介绍，此次展出的五大类别包括新加坡蓝（Singapore Blue）系列、博物馆系列、工房（Kobo）系列、新南洋（New Nanyang）与新娘惹（Neo Peranakan）系列，包括55名本地设计师及30名日本匠人设计的超过100件展品。以“新加坡设计、日本制造”（Designed in Singapore，Made in Japan）为题，在两个月的筹备过程中，刘志雄感触良多。就像穿越时光走廊，回顾14年设计之路，从瓷器、设计、艺术品到生活用品，在为本地设计师与日本匠人搭桥牵线的过程中，他也愈发清晰地看到文化的交融与新生。

反思设计与社会的关系说起与日式工艺的不解之缘，要把时间倒回到20年前。那时刘志雄还在修读工业设计硕士学位，在新加坡设计理事会（DesignSingapore Council）的安排下，有机会结识日本设计师喜多俊之（Toshiyuki Kita），并被选为学生代表到日本参观。喜多俊之的设计理念——“设计是为了人们有更好的生活，通过消费设计的行为延续日本匠人手艺，能够一代代传承下去”，为刘志雄带来震撼与思考，让他开始从社会角度思考如何通过设计建构文化认同。